Власть

Новый спикер Жогорку Кенеша провел первое рабочее совещание

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев провел первое рабочее совещание с руководителями аппарата парламента и начальниками структурных подразделений.

В ходе встречи спикер обозначил приоритетные задачи по повышению эффективности деятельности парламента. Особое внимание он уделил вопросам цифровизации и модернизации внутренних процессов.

По словам Марлена Маматалиева, в законотворческой деятельности и документообороте по-прежнему используется значительный объем бумажных носителей, что требует пересмотра подходов.

«Мы знаем, что в законотворческой деятельности и документообороте используется большой объем бумаги. Поэтому необходимо сократить ее расход и сделать упор на цифровизацию», — подчеркнул он.

Спикер поручил усилить работу по внедрению современных цифровых решений и оптимизации документооборота в парламенте.

Марлена Маматалиева сегодня избрали спикером Жогорку Кенеша. Его кандидатуру поддержали 77 депутатов, против выступили пятеро.
