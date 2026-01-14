12:34
Власть

Спикер Жогорку Кенеша предложил полностью отказаться от тендеров

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу на заседании парламента заявил о необходимости полного отказа от тендерных процедур при реализации строительных проектов.

По его словам, действующая система госзакупок значительно затягивает начало строительных работ и вызывает недовольство населения.

ЖК
Фото ЖК

«Какими бы ни были строительные объекты, все упирается в тендеры. Народ уже устал от этого. Из-за повторных тендеров стройки не начинаются по два—три месяца, теряется время», — отметил спикер.

Нурланбек Тургунбек уулу сообщил, что данный вопрос уже обсуждался с президентом. По его словам, глава государства поддержал необходимость пересмотра законодательства.

«Я вчера разговаривал с президентом. Мы должны срочно пересмотреть закон и полностью убрать слово «тендер». Его не должно быть вовсе, потому что это мешает эффективности и быстрому завершению работ», — заявил он.

Спикер также отметил, что поручение уже дано председателю кабинета министров. Исполнительной власти поручено в кратчайшие сроки подготовить решения по отмене тендерных процедур.

При этом он подчеркнул, что подобный вопрос поднимался еще два года назад, однако тогда, по его словам, было изменено лишь название процедур, а их суть осталась прежней.

Вместо тендеров предлагается перейти к прямым закупкам и прямому строительству. В случае нарушений или ошибок, по словам спикера, персональную ответственность будут нести руководители соответствующих государственных органов.

Он призвал кабинет министров ускорить работу над данным вопросом и незамедлительно приступить к его реализации.
