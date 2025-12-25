14:45
Власть

Торага ЖК на курултае: Искусственный интеллект угрожает образованию детей

Торога Жогорку Кенеша на IV Народном курултае выразил обеспокоенность: молодежь все чаще использует искусственный интеллект при выполнении учебных заданий, что может негативно сказаться на уровне знаний. В связи с этим Нурланбек Тургунбек уулу заявил о необходимости разработки новых законодательных подходов в данной сфере.

Кроме того, спикер заявил, что главной задачей Жогорку Кенеша VIII созыва является законодательная поддержка развития государства. Он отметил, что ранее парламент нередко воспринимался как площадка политических игр, однако за последние пять лет его вклад в позитивные преобразования в стране был значительным.

По словам Нурланбека Тургунбек уулу, парламент своевременно принимал необходимые законопроекты,  тесно работая с исполнительной властью. Он заверил, что Жогорку Кенеш и впредь будет выполнять полномочия, сохраняя баланс ветвей власти и обеспечивая звучание голоса народа с парламентской трибуны.

Торага напомнил, что VIII созыв начал работу с рассмотрения важных законов, в том числе одобрен проект республиканского бюджета на 2026 год. Он подчеркнул, что депутаты намерены не только принимать законы, но и жестко контролировать их исполнение.

В завершение торага призвал делегатов курултая сосредоточиться не на сиюминутных проблемах, а на обсуждении стратегических вопросов, которые будут определять будущее страны.

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу вместе с депутатами принял участие в первом дне работы IV Народного курултая. Мероприятие организовано по инициативе президента Садыра Жапарова, в нем участвуют около 700 делегатов из регионов страны, представляющих этнические сообщества и кыргызские диаспоры за рубежом.
