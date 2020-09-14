Авансовый налог для мигрантов предлагает ввести МВД России

МВД предложило ввести фиксированный авансовый платеж для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщает РИА Новости. Об этом говорится в подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции.

Предполагается, что для уплаты такого налога потребуется оформить электронный патент. Работодатели — физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые хотят нанять мигранта, должны будут зарегистрироваться в личном кабинете (возможно, на едином портале государственных и муниципальных услуг) и заполнить специальную форму. После этого в системе нужно будет в электронном виде заполнить заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу (РРПИРС).

В проекте документа также предлагается отразить условия найма иностранцев: например, размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников, отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.

Согласно концепции, при неуплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа мигрантам направят уведомление с требованием оплатить налог в течение 15 дней. При отказе власти могут запретить неплательщику работать в РФ и, возможно, депортировать из страны.

Документ также предполагает организацию выпуска для иностранцев ID-карт с персональными данными, взятие их отпечатков пальцев перед въездом в Россию и создание реестра недобросовестных лиц, приглашающих зарубежных работников.