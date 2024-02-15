Как мигрантам получить цифровой полис ОМС в России, рассказали в Минтруда

В Минтруда рассказали, как трудовым мигрантам можно бесплатно получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.

В ведомстве отметили, что с 15 февраля кыргызстанцы, работающие в Москве, могут оформить цифровой полис обязательного медицинского страхования. Для этого надо подойти в представительство министерства по адресу: улица Малая Полянка, дом 7, строение 5. Оформление будет по четвергам с 11.00 до 17.00.

Получение бесплатное. Надо представить оригиналы следующих документов (для иностранцев с 18 лет):

паспорт иностранного гражданина;

трудовой договор (не ГПХ, не договор подряда, не контракт и другие);

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (обязательно);

отрывную часть бланка уведомления о пребывании иностранного гражданина.

Цифровой полис ОМС позволяет: