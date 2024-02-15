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Общество

Как мигрантам получить цифровой полис ОМС в России, рассказали в Минтруда

В Минтруда рассказали, как трудовым мигрантам можно бесплатно получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в России. 

В ведомстве отметили, что с 15 февраля кыргызстанцы, работающие в Москве, могут оформить цифровой полис обязательного медицинского страхования. Для этого надо подойти в представительство министерства по адресу: улица Малая Полянка, дом 7, строение 5. Оформление будет по четвергам с 11.00 до 17.00.

Получение бесплатное. Надо представить оригиналы следующих документов (для иностранцев с 18 лет):

  • паспорт иностранного гражданина;
  • трудовой договор (не ГПХ, не договор подряда, не контракт и другие);
  • страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (обязательно);
  • отрывную часть бланка уведомления о пребывании иностранного гражданина.

Цифровой полис ОМС позволяет:

  • получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории России;
  • проходить диспансеризацию и профилактические осмотры;
  • выбирать лечебные учреждения для получения специализированной медицинской помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286759/
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