Как мигрантам получить цифровой полис ОМС в России, рассказали в Минтруда

В Минтруда рассказали, как трудовым мигрантам можно бесплатно получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
В ведомстве отметили, что с 15 февраля кыргызстанцы, работающие в Москве, могут оформить цифровой полис обязательного медицинского страхования. Для этого надо подойти в представительство министерства по адресу: улица Малая Полянка, дом 7, строение 5. Оформление будет по четвергам с 11.00 до 17.00.
Получение бесплатное. Надо представить оригиналы следующих документов (для иностранцев с 18 лет):
- паспорт иностранного гражданина;
- трудовой договор (не ГПХ, не договор подряда, не контракт и другие);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (обязательно);
- отрывную часть бланка уведомления о пребывании иностранного гражданина.
Цифровой полис ОМС позволяет:
- получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории России;
- проходить диспансеризацию и профилактические осмотры;
- выбирать лечебные учреждения для получения специализированной медицинской помощи.