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Общество

В РФ хотят набирать трудовых мигрантов только через госкадровое агентство

Министерство труда и соцзащиты РФ предложило назначить оператором организованного набора трудовых мигрантов госкомпанию «Работа в России». Совместно с Рострудом ведомство разработало проект указа президента о регулировании работы компании, сообщила пресс-служба ведомства.

«Работа в России» станет государственным кадровым агентством и будет заключать соглашения с работодателями, которые нанимают мигрантов в рамках организованного набора. Также компания будет отвечать за реестр таких работодателей и помогать им с подбором сотрудников, проводить мониторинг занятости мигранта.

«Предлагаемый механизм позволит подбирать работников с учетом квалификации, а также исключит ситуации, когда приехавший к одному работодателю сотрудник после оформления всех необходимых документов выходит на открытый рынок труда», — пояснили в Минтруда.

«Работа в России» должна следить за нарушениями режима пребывания иностранных граждан у работодателя, а также его трудовых прав.

Ранее ведомство предложило создать публично-правовую компанию для организованного целевого набора иностранных работников и доработать механизм для повышения защищенности работодателей. Целевой оргнабор должен стать приоритетным механизмом трудовой деятельности, осуществляемой иностранцами.

По задумке Минтруда, если работодатель расторгнет трудовой договор с иностранцем, нанятым по целевому набору, тот будет обязан покинуть РФ в течение 30 дней либо заключить договор с новым работодателем. В ведомстве считают, что таким образом дополнительную защиту получат компании, которые понесли финансовые потери при перевозке иностранного сотрудника.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290048/
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