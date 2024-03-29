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Общество

Теракт в Москве. В России за мигрантами будут наблюдать через цифровой профиль

До конца 2024 года у мигрантов в России появятся цифровые профили, которые объединят всю доступную о них информацию в единой системе. Об этом пишет kommersant.ru.

По данным сайта, там будет указываться, куда мигрант перемещается, когда истекают разрешительные документы, где живет.

«Это позволит отслеживать передвижение иностранных работников и обеспечивать безопасность. По замыслу правительства, это позволит лучше отслеживать передвижение иностранных работников и обеспечивать безопасность. Впрочем более эффективно проблему неконтролируемого перемещения мигрантов могут решить их целевой набор на рабочие места и последующее проживание в специализированных общежитиях», — говорится в сообщении.

В России находятся 7-10 миллионов мигрантов с разным юридическим статусом, въехавших на основании различных документов и межправительственных соглашений.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. Всего арестовано девять подозреваемых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290249/
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