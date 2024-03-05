Кыргызстанец задержан в Ленинградской области за смертельное ДТП

Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП, произошедшего во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Предполагаемым виновником оказался 27-летний таксист из Кыргызстана.

По основной версии, водитель такси «Шкода Рапид» разворачивался на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора, но не предоставил преимущество в движении автомобилю «КИА Соренто», ехавшему навстречу и прямо на свой зеленый. Машина «КИА» врезалась в препятствие, перевернулась, ее водитель погиб.