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Происшествия

Кыргызстанец задержан в Ленинградской области за смертельное ДТП

Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП, произошедшего во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Предполагаемым виновником оказался 27-летний таксист из Кыргызстана.

По основной версии, водитель такси «Шкода Рапид» разворачивался на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора, но не предоставил преимущество в движении автомобилю «КИА Соренто», ехавшему навстречу и прямо на свой зеленый. Машина «КИА» врезалась в препятствие, перевернулась, ее водитель погиб.

Полицейское следствие Всеволожского района возбудило уголовное дело о нарушении ПДД по части 3 статьи 264 УК РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288279/
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