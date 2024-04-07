В Москве кыргызстанец пытался задушить девочку. У него психическое расстройство

Кыргызстанец, напавший в январе на шестилетнюю девочку в одном из магазинов Москвы, избежит колонии из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Напомним, инцидент произошел 6 января в продуктовом магазине на Новочеркасском бульваре. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 43-летний уроженец Кыргызстана набросился на незнакомую ему девочку дошкольного возраста. Он стал угрожать ей и схватил за шею. Злоумышленника обезвредили очевидцы и отец пострадавшей.

Стало известно, что расследование уголовного дела о покушении завершено. Фигурант остается под стражей. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Согласно выводам экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении», — говорится в сообщении пресс-службы.