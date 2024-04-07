11:31
USD 89.34
EUR 96.81
RUB 0.97
Происшествия

В Москве кыргызстанец пытался задушить девочку. У него психическое расстройство

Кыргызстанец, напавший в январе на шестилетнюю девочку в одном из магазинов Москвы, избежит колонии из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Напомним, инцидент произошел 6 января в продуктовом магазине на Новочеркасском бульваре. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 43-летний уроженец Кыргызстана набросился на незнакомую ему девочку дошкольного возраста. Он стал угрожать ей и схватил за шею. Злоумышленника обезвредили очевидцы и отец пострадавшей.

Стало известно, что расследование уголовного дела о покушении завершено. Фигурант остается под стражей. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Согласно выводам экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290974/
просмотров: 468
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, розыск! В Жайылском районе пропала 15-летняя Адинай Самудинова
Теракт в Москве. В России за мигрантами будут наблюдать через цифровой профиль
В Бишкеке напали на контролера общественного транспорта
Мигрантов призвали не поддаваться вербовке для участия в терактах в России
В РФ хотят набирать трудовых мигрантов только через госкадровое агентство
В Москве кыргызстанец зарезал жену
В Минтруда разъяснили, почему некоторые подопечные интернатов без документов
У 142 человек c психиатрическими расстройствами нет паспортов — омбудсмен
Кыргызстанец задержан в Ленинградской области за смертельное ДТП
Как мигрантам получить цифровой полис ОМС в России, рассказали в Минтруда
Популярные новости
Самое мощное землетрясение за&nbsp;25&nbsp;лет произошло на&nbsp;Тайване Самое мощное землетрясение за 25 лет произошло на Тайване
Молодой бишкекчанин угнал в&nbsp;Баткене дорогой внедорожник Молодой бишкекчанин угнал в Баткене дорогой внедорожник
В&nbsp;Бишкеке убили мать троих детей. Подозреваемый задержан В Бишкеке убили мать троих детей. Подозреваемый задержан
Теракт в&nbsp;Москве. За&nbsp;публичное оправдание терроризма задержан кыргызстанец Теракт в Москве. За публичное оправдание терроризма задержан кыргызстанец
Бизнес
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
7 апреля, воскресенье
11:29
Судью, подозреваемую в вымогательстве взятки, президент отстранил от должности Судью, подозреваемую в вымогательстве взятки, президент...
11:00
Электронная запись в школу. Как устроить ребенка в первый класс
10:40
День Народной апрельской революции: обращение президента Кыргызстана
10:22
В Бишкеке становится все теплее, но дожди все равно будут
10:01
В Москве кыргызстанец пытался задушить девочку. У него психическое расстройство
6 апреля, суббота
23:46
Луноходы нового поколения показало NASA
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg