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Общество

Обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию предлагают власти России

Иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, или лица без гражданства смогут покупать SIM-карты у российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуги» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Это следует из законопроекта, подготовленного Минцифры.

Согласно документу, такие требования не будут касаться дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.

Законопроект был направлен в МВД, ФСБ, Роскомнадзор, МИД, Федеральное агентство связи и Минэкономразвития. Ведомствам необходимо согласовать его в срок до 15 апреля.

10 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с использованием мигрантами фальшивых браков для нелегального получения вида на жительство в России по упрощенной схеме.

Правительство предложило обязать всех мигрантов, прибывающих в Россию из стран с возможностью безвизового въезда более чем на три месяца, проходить биометрический и медицинский контроль. Речь идет прежде всего о гражданах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые приезжают в Россию работать, говорится в документе.

Документ предполагает внесение изменений в два федеральных закона — «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». В пояснительной записке говорится, что необходимо выработать механизм «обеспечения надлежащего контроля за временным пребыванием иностранных граждан».

Как пишут авторы законопроекта, из-за фрагментарного контроля за здоровьем мигрантов, приезжающих в Россию по безвизовому режиму на длительный срок, увеличивается риск проникновения и распространения на территории страны опасных инфекционных заболеваний. А отсутствие биометрических данных затрудняет розыск преступников, террористов и лиц, пребывание которых в России нежелательно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291204/
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