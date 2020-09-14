Выборы-2020. За пять лет число избирателей увеличилось на 704 тысячи 118

ЦИК продолжает сверку списка избирателей. Уточнить себя в перечне и внести корректировку можно до 19 сентября включительно. Число избирателей в контрольном списке на выборах депутатов Жогорку Кенеша составляет 3 миллиона 465 тысяч.

В ЦИК уточнили, что, по сравнению с предварительным списком, число голосующих увеличилось на 36 тысяч 372 (1,1 процента).

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На выборах-2015 общее число избирателей составило 2 миллиона 761. Сейчас на 704 тысячи 118 человек больше.

От избирателей по форме № 2 в электронном формате через сервис «Кабинет избирателя» поступило 11 тысяч 264 заявления. Из них:

отменено самими гражданами — 237;

отклонено системными администраторами — 389;

обработано — 8 тысяч 365;

на обработке — 2 тысячи 247.

В участковые избирательные комиссии в бумажном варианте по форме № 2 поступило 253 тысячи 6 заявлений. Из них обработано 192 тысячи 519, на рассмотрении — 60 тысяч 487.

Общее число кыргызстанцев, обратившихся с формой № 2, составило 264 тысячи 270.

Уточнить свои данные решили 3 тысячи 847 избрателей.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы.