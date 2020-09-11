Депутаты Жогорку Кенеша получат зарплату за сентябрь

Депутаты Жогорку Кенеша получат заработную плату за сентябрь, поскольку срок их полномочий не истек. Об этом 24.kg сообщил руководитель пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу.

По его словам, срок полномочий членов шестого созыва истекает с избранием представителей нового, седьмого состава ЖК. «То, что депутаты отправились работать с избирателями, не лишает их права на получение зарплаты. Они же остаются парламентариями, и их работа в округах регулируется регламентом и Законом «О статусе депутата». Отказаться от зарплаты за сентябрь они могут только добровольно. В законодательстве нет нормы, согласно которой встречи с избирателями не оплачиваются», — отметил Ибраим Нуракун уулу.

Он напомнил, что в 2015 году в преддверии выборов пленарные заседания, заседания комитетов и фракций в сентябре также не проводились. Члены пятого созыва отправились встречаться с электоратом.

Напомним, представители правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан» требуют, чтобы депутаты Жогорку Кенеша отказались от зарплаты за сентябрь.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.