Вице-спикер депутату Жогорку Кенеша: Вы выступаете против кыргызского языка

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев заявил, что депутат Гуля Кожокулова выступает против кыргызского языка.

Народные избранники рассматривали законопроекты по вопросам применения государственного языка. Поправки, помимо всего, обязывают депутатов Жогорку Кенеша, председателя кабинета министров, членов кабмина, судей Конституционного, Верховного, местного судов, прокуроров, следователей владеть кыргызским языком. Норма касается и служащих Нацбанка, сотрудников правоохранительных органов и органов национальной безопасности.

Во время обсуждения Гуля Кожокулова высказала несколько замечаний по поводу вносимых поправок. В частности, она обратила внимание на требования знания госязыка к иностранным гражданам при получении визы и вида на жительства, отметив, что таких условий нет ни в одной стране. Она также поделилась мнением о том, что местные власти не должны заниматься проверкой орфографий и стилистики текстов реклам. Этим, как и прежде, должна заниматься Нацкомиссия по госязыку, подчеркнула нардеп.

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«Председатель Нацкомиссия в своих выступлениях неоднократно говорил, что предлагаемыми поправками он приводит законы лишь все в соответствие с конституционным Законом «О государственном языке». Если зачитать предложенные нормы, то их нет в законе о госязыке. Нет указаний о том, что судопроизводство должно проводиться на кыргызском языке. Это право выбора сторон. По нотариусам и адвокатам то же самое. Мы вносим пакет законопроектов в противоречие Конституции», — сказала Гуля Кожокулова.

Парламентарий также отметила, что вносимые изменения не способствуют развитию госязыка, а лишь ограничивают и исключают официальный язык.

«В Кыргызской Республике в качестве официального языка используется русский язык. В Законе «О государственном языке» это четко прописано. А вы исключаете его, зачем? Какая цель? Не могу понять», — возмутилась нардеп. В общей сложности выступление депутата по этому вопросу продлилось около 30 минут.

Глава Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Мелис Мураталиев не согласился с критикой об ограничении других языков. Он также ответил, что в проектах законов нет требования по знанию государственного языка к иностранным гражданам при получении визы, есть норма для желающих получить ВНЖ в части сдачи теста на владение кыргызским языком на начальном уровне.

Между тем вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев попросил у председателя комитета ограничить время выступления депутатов, в том числе Гули Кожокуловой.

«Давайте сделаем как на сессии, предоставляйте нардепам только по 3 минуты. Так же нельзя. Выступаете против кыргызского языка. Остановитесь. Все нормы решим голосованием», — обратился он к Гуле Кожокуловой.

В итоге члены комитета приняли законопроекты по вопросам применения государственного языка во втором и третьем чтениях.