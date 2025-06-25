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Власть

Только 1 из 54 обладателей «золотого сертификата» по ОРТ сдавал тест на госязыке

Сегодня во время заседания Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров при обсуждении пакета законопроектов, касающихся развития госязыка, подчеркнул, что из 54 учеников, получивших «золотой сертификат» по Общереспубликанскому тестированию, только один сдавал его на кыргызском языке.

Напомним, что Министерство просвещения опубликовало список абитуриентов, показавших наилучший результат ОРТ.

Нардеп добавил, что это и есть результат отношения к государственному языку.

В свою очередь на заседании Жогорку Кенеша торага Нурланбек Тургунбек уулу призвал родителей, в том числе и депутатов, обучать своих детей кыргызскому языку, чтобы они свободно говорили на нем.

Он также заявил о необходимости Министерству просвещения учитывать данную ситуацию и высказал критику относительно того, что в большинстве школ и детских садов обучение и воспитание не ведутся на государственном языке.

«У многих из сидящих здесь дети и внуки не знают кыргызского языка. Почему это продолжается? Стыдно должно быть. Если бы наши предки, такие как Иманалы Айдарбеков, Касым Тыныстанов, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, увидели, что мы пренебрегаем кыргызским языком и говорим на русском, они бы нас не простили. Если мы будем так равнодушно относиться к кыргызскому языку, то в ближайшие годы мы перестанем быть нацией», — добавил торага, подчеркнув, что вопросу обучения подрастающего поколения родному языку следует уделять пристальное внимание.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334082/
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