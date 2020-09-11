Выборы-2020. Артист, папа беглеца, генералы. Кто в списке «Бутун Кыргызстана»

Суд по жалобе «Бутун Кыргызстана» на решение ЦИК завершился победой для партии. Избирательная комиссия опротестовывать решение не стала.

Политическая организация во главе с Адаханом Мадумаровым будет участвовать в выборах-2020.

В списке 120 кандидатов на депутатские мандаты.

24.kg изучило состав претендентов.

Бывшие и генералы

Возглавляет список сам Адахан Мадумаров. Его партия дважды участвовала в парламентских выборах, и дважды неудачно. На президентских выборах 15 октября 2017 года Мадумаров пришел к финишу третьим. Итоги не признал.

Имидж постоянного критика властей подпорчен в 2013-м. Мадумаров получил пост заместителя генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств и уехал в Анкару.

Недавно политик заявил журналистам, что если власти сделают ему выгодное предложение, вероятно, он согласится. Предложение не поступило, Мадумаров остался в оппозиции.

На втором месте приостановивший исполнение обязанностей заместителя секретаря Совбеза генерал-майор милиции Омурбек Суваналиев. Его называли комиссаром Каттани. За бесстрашную войну с криминалом. Но это было давно.

Фото из интернета. Омурбек Суваналиев

Омурбек Суваналиев был в оппозиции к президенту Алмазбеку Атамбаеву. Резко критиковал его и называл некомпетентным человеком и популистом.

Под номером 3 идет бывший депутат Исхак Масалиев. На выборах в 2015 году он баллотировался в ЖК по списку партии «Онугуу-Прогресс». Сдал мандат в мае 2020 года. Пояснил журналистам, что из принципиальных соображений.

Фото из интернета. Исхак Масалиев

Исхак Масалиев участвует в выборах в высший законодательный орган страны с 2000 года. Был нардепом в Собрании народных представителей, в законодательном собрании. В четвертом созыве возглавлял фракцию коммунистов.

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Инициировал поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики», предлагая убрать статью 12, в которой экс-президенту прописана неприкосновенность. Но потом отказался от своей инициативы — она вступала в противоречие с решением Конституционной палаты.

Четвертой идет бизнес-леди Айгуль Сатарова. Возглавляет ОсОО «Айгуль-Капитал». Компания занимается финансовыми операциями.

На пятом месте директор Театра юного зрителя, заслуженный артист Темирлан Сманбеков.

Под номером 6 — бывший советник лидера фракции СДПК Исы Омуркулова Улукбек Тилектешов. Возглавляет ОО «Новостройка». Как указано в открытых источниках, сообщество объединяет организации, имеющие патриотические цели.

Седьмую позицию занимает бывший замглавы МВД Курсан Асанов. После событий в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го в отношении Курсана Асанова возбудили уголовное дело. Военная прокуратура вменяет ему злоупотребление должностными полномочиями.

Впервые в истории страны милицейского чиновника уволили с жесткой формулировкой: за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия.

По версии следствия, он не должен был проводить переговоры с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

На восьмом месте правозащитник из Оша Орозайым Нарматова. Активно поддерживает экс-депутата Садыра Жапарова, отбывающего срок по обвинению в захвате заложника.

Фото из интернета. Орозайым Нарматова

Под номером 9 депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК, глава международного фонда «Саякбай манасчи» Саматбек Ибраев. Весной получил вакантный мандат вместо осужденного к штрафу Осмонбека Артыкбаева.

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Сына Ибраева Данияра подозревают в семи фактах мошенничества. Он заочно уведомлен о подозрении в совершении преступления. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данияр Ибраев был объявлен в международный розыск, в том числе и по линии Интерпола.

Замыкает топ-10 Медербек Малабаев. Он приходится сыном экс-депутату ЖК второго и третьего созывов, бывшему таможеннику Муратбеку Малабаеву. Во времена правления Аскара Акаева его называли «кошельком президентской семьи».

Журналист и перебежчики

На 11-м месте в списке еще один бывший представитель фракции «Онугуу-Прогресс» Зиядин Жамалдинов. Запомнился тем, что предложил ввести ограничения на празднования юбилейных дат.

Фото из интернета. Зиядин Жамалдинов

Под № 12 идет Чыныгул Шерекулова. Она занимается бизнесом в сфере образования. Имеет ОсОО «Интерчейндж Кочкор-Ата».

Тринадцатый в списке — бывший депутат пятого созыва от фракции СДПК Олег Домшенко. Запомнился не столько законодательными инициативами, сколько долгами за электроэнергию.

Был оштрафован. После чего принялся критиковать топ-менеджмент ОАО «Северэлектро».

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Под № 14 Акат Момунов. В 2015 году баллотировался в парламент по списку партии «Ата Мекен», а в 2010-м — от «Ата-Журта». Депутатом так и не стал. В 2017-м зарегистрировал свою партию «Улуу коч». Однако предпочел идти в Жогорку Кенеш с другой.

На 15-м месте журналист Айданбек Акматов. Работал в «Азаттыке». В августе был вызван на допрос из-за публикации в Facebook, которую озаглавил «Олигархат, или Трехглавый дракон». Повестку в МВД Акматов связывает со своими политическими взглядами.

Фото из интернета. Айданбек Акматов

В милиции пояснили, что Айданбек Акматов проходит свидетелем по уголовному делу о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни).

Под № 16 — учительница из Таласа Замира Омушова. На 17-м месте эколог и бывший глава ГРС Эрлан Сапарбаев. В 2014 году из-за скандала с тогдашнем лидером парламентской фракции «Ар-Намыс» Феликсом Куловым вынужден был уйти в отставку.

Ранее журналисты 24.kg неоднократно писали о том, как под руководством Эрлана Сапарбаева феерично были растрачены государственные 3 миллиона сомов.

Они ушли на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) по внедрению документов государственного значения нового поколения и ТЭО по внедрению Единого государственного регистра населения. Эти деньги потратили за документ, фактически скачанный в интернете.

Номер 18 у Акыла Айтбаева. Он является учредителем ОсОО «Нур курулуш.kg». Компания занимается оптовой торговлей древесиной и стройматериалами. Акыл Айтбаев по совместительству глава исполкома партии «Бутун Кыргызстан».

Номер 19 у 34-летнего Люшера Мусаева. Переводчик-синхронист с китайского. В 2015 году баллотировался в парламент по списку партии «Ар-Намыс».

Последней в топ-20 идет безработная Айгул Айдарова. Информации в открытых источниках о ней нет.

Другие

На 21-м месте экс-член ЦИК, ныне безработный Ишенбай Кадырбеков. Был депутатом второго созыва. В 2000 году он пытался зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог сдать экзамен. В 2005 году возглавил Госагентство по архитектуре и строительству.

Фото из интернета. Ишенбай Кадырбеков

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В 2008 году стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняли в злоупотреблении служебным положением. В преддверии нового 2010 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил Ишенбая Кадырбекова к шести годам тюрьмы условно. Апрельские события списали эту судимость.

На 26-й строчке закрепился Жанышбек Матмусаев. В 2013 году был уволен из правоохранительных органов. Судился с МВД, пытаясь восстановиться на работе.

На 37-м месте бизнесмен Азамбек Калмурзаев. Он владеет ОсОО Nur International Trade. Предприятие предоставляет телекоммуникационные услуги. На выборах в 2010 году шел в парламент по списку партии «Акшумкар».

Под № 38 Бакыт Сатаркулов. Бизнесмен. У него ОсОО «БОТОЙ Лтд». Специализируется на животноводстве.

Безработные Айгерим Алибаева и Жолдошбек Булашбаев на 48-м и 49-м местах.

На 51-м — Бегалы Наргозуев. В четвертом созыве был депутатом от фракции «Ак Жол». Является учредителем компании «Аман эйр». Ему также принадлежит информационный ресурс Kyrgyztoday. С изданием судился экс-спикер Ахматбек Келдибеков, требовал миллион.

Фото из интернета. Бегалы Наргозуев

Суд частично удовлетворил требование истца, обязав Kyrgyztoday удалить унижающие честь и достоинство Ахматбека Келдибекова статьи, дать опровержение и выплатить 30 тысяч сомов в качестве компенсации.

С 56-го места по 65-е в списке партии идут безработные. На 66-й строчке депутат Джети-Огузского айыльного кенеша Камчыбек уулу Алтынбек.

Под № 67 в списке — сотрудница строительной компании Назира Алибекова. На 78-м месте — арматурщик Жодошалы Куттибеков.

Нет диплома о высшем образовании у Антона Янченко и Нургуль Чолоковой. У них номера 99 и 100. Со 103-го по 120-й — в перечне кандидатов в депутаты одни безработные.

От «Бутун Кыргызстана» на мандаты претендуют 74 человека, у кого нет постоянного заработка и места деятельности.