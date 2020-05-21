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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Это дело принципа. Исхак Масалиев рассказал, почему сдал депутатский мандат

Теперь уже бывший депутат Исхак Масалиев объяснил 24.kg, почему сдал депутатский мандат.

По его словам, решение не было спонтанным. «Никакого давления на меня никто не оказывал. Это просто невозможно, и никто не просил. Такова жизнь. Есть немного принципов, и я решил поэтому уйти», — отметил Исхак Масалиев.

Он добавил, что сегодня, в день своего 60-летия совершил поступок, которым гордится. «Пойду ли я на выборы в октябре и по списку какой партии, не знаю. Посмотрим», — подчеркнул политик.

Напомним, вместо Исхака Масалиева в Жогору Кенеш придет следующий по списку кандидат от партии «Онугуу-Прогресс» Нургазы Айдаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153433/
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