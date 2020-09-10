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Власть

Заседание межправкомиссии России и Кыргызстана пройдет 21 сентября онлайн

Заседание межправительственной комиссии России и Кыргызстана по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится 21 сентября в онлайн-формате. Об этом заявил вчера министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД КР Чингизом Айдарбековым, сообщил ТАСС.

«Уже решился вопрос о межправительственной комиссии. Идя навстречу вашим пожеланиям, вице-премьер России Алексей Оверчук готов ее провести 21 сентября», — сказал Сергей Лавров.

По его словам, визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Кыргызстан состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Сергей Лавров также предложил 14 сентября в качестве даты проведения переговоров в формате «5+1» с участием министров иностранных дел Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и России в онлайн-режиме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164650/
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