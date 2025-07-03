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Власть

Путин отметил хорошее стабильное развитие экономических связей с Кыргызстаном

Фото администрации президента КР. Владимир Путин и Садыр Жапаров на переговорах в Москве

Президент России отметил хорошее стабильное развитие экономических связей с Кыргызстаном. Об этом Владимир Путин заявил, приветствуя накануне главу КР Садыра Жапарова, который прибыл в РФ с рабочим визитом.

«Мы совсем недавно с вами встречались в Минске... И, на мой взгляд, все прошло там, в том числе и благодаря нашим хозяевам, на очень хорошем уровне и с результатом.

Что касается двусторонних отношений, мы очень рады возможности в рамках вашего рабочего визита посмотреть на все составляющие наших отношений.

администрации президента КР
Фото администрации президента КР. Владимир Путин и Садыр Жапаров на переговорах в Москве
Прежде всего, конечно, речь идет об экономике. У нас развитие здесь идет хорошее, стабильное. В прошлом году товарооборот вырос на 11 с лишним процентов, в этом году за первые четыре месяца прибавил еще 17 с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных нам результатов.

Большое количество российских предприятий работает в Кыргызстане. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров республики, и это подкрепляется нашими планами на будущее», — сказал он.

Хорошо работает известный инвестиционный фонд. И здесь осуществлено достаточное количество проектов, которые играют существенную роль в развитии экономики Кыргызстана.

Владимир Путин

Глава РФ также отметил, что должное внимание уделяется и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия.

«Прежде всего речь идет об образовании. В 43, по-моему, школах КР работают 200 преподавателей, 200 учителей из России. Мы с вами открывали не так давно строительство учебных заведений, и есть планы увеличения количества школ на русском языке.

Хотел бы отметить и хотел бы вас поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане. Это позволяет нам работать более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334998/
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