Путин отметил хорошее стабильное развитие экономических связей с Кыргызстаном

Президент России отметил хорошее стабильное развитие экономических связей с Кыргызстаном. Об этом Владимир Путин заявил, приветствуя накануне главу КР Садыра Жапарова, который прибыл в РФ с рабочим визитом.
«Мы совсем недавно с вами встречались в Минске... И, на мой взгляд, все прошло там, в том числе и благодаря нашим хозяевам, на очень хорошем уровне и с результатом.
Что касается двусторонних отношений, мы очень рады возможности в рамках вашего рабочего визита посмотреть на все составляющие наших отношений.
Большое количество российских предприятий работает в Кыргызстане. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров республики, и это подкрепляется нашими планами на будущее», — сказал он.
Хорошо работает известный инвестиционный фонд. И здесь осуществлено достаточное количество проектов, которые играют существенную роль в развитии экономики Кыргызстана.Владимир Путин
Глава РФ также отметил, что должное внимание уделяется и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия.
«Прежде всего речь идет об образовании. В 43, по-моему, школах КР работают 200 преподавателей, 200 учителей из России. Мы с вами открывали не так давно строительство учебных заведений, и есть планы увеличения количества школ на русском языке.
Хотел бы отметить и хотел бы вас поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане. Это позволяет нам работать более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики», — добавил он.