Садыр Жапаров и Владимир Путин: как часто встречались главы Кыргызстана и России

Сегодня президент России Владимир Путин должен прибыть в Кыргызстан с государственным визитом. Ожидается обширная программа — от двусторонних переговоров с руководством республики до участия в саммите ОДКБ.

После избрания Садыра Жапарова лидером КР в январе 2021-го политический диалог между Бишкеком и Москвой стал заметно активнее и регулярнее. С 2021 по 2025 год Садыр Жапаров и Владимир Путин лично провели не менее восьми полноформатных переговоров, включая два официальных визита и серию рабочих встреч.

24.kg вспомнило, как строились эти взаимоотношения — от первых визитов до крупных региональных саммитов.

2021 год: старт новой дипломатической динамики Фото из интернета. 2021 год. Первый зарубежный визит после инаугурации Садыр Жапаров совершил именно в Россию

Первый зарубежный визит после инаугурации Садыр Жапаров совершил именно в Россию. 24 февраля 2021 года он прибыл в Москву с рабочим визитом, где состоялись его первые официальные переговоры с Владимиром Путиным. Встреча стала демонстрацией того, что новый президент Кыргызстана делает ставку на укрепление отношений с ключевым стратегическим партнером.

Через три месяца, 24-25 мая 2021-го, Садыр Жапаров и Владимир Путин провели еще одну встречу — в Сочи. Визит был рабочим, но значимым: на фоне острого конфликта на кыргызско-таджикской границе лидеры обсуждали безопасность и ситуацию в регионе. То, что глава России принял кыргызского президента отдельно от саммитов и форумов, свидетельствовало о высокой интенсивности двусторонних контактов.

2022 год: региональные кризисы и углубление диалога

В 2022 году Садыр Жапаров и Владимир Путин встретились дважды.

Первый раз 16 мая 2022-го в Москве на полях саммита ОДКБ. В условиях стремительно меняющейся геополитики президенты говорили о безопасности, миграции и торговле. Это был закрытый формат, но факт отдельного тет-а-тет стал индикатором доверительного канала связи.

Фото из интернета. Вторая встреча состоялась 9 декабря 2022 года в Бишкеке, куда Владимир Путин прибыл с рабочим визитом для участия в заседании ЕАЭС

Вторая встреча состоялась 9 декабря 2022 года в Бишкеке, куда российский лидер прибыл с рабочим визитом для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На полях саммита президенты сделали совместное заявление о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности — документ, который подчеркивал стремление синхронизировать подходы двух стран в чувствительной сфере.

2023 год: два официальных визита

2023-й стал рекордным по плотности контактов. 8-9 мая Садыр Жапаров прибыл в Москву с официальным визитом. Встреча в Кремле, расширенные переговоры, подписание документов, участие в праздничных мероприятиях 9 Мая — все это подавали как демонстрацию устойчивых партнерских связей.

Фото из интернета. 2023-й стал рекордным по плотности контактов. 8-9 мая Садыр Жапаров прибыл в Москву с официальным визитом

2024 год: встреча в Казани и «Игры будущего»

Осенью ситуация повторилась зеркально: 12-13 октября Владимир Путин совершил официальный визит в Бишкек. Программа была насыщенной — участие в саммите СНГ, открытие российско-кыргызской школы, переговоры с Садыром Жапаровым. Визит российского главы в Кыргызстан стал первым за последние годы, и его дипломатическая значимость для Бишкека была крайне высокой.

Садыр Жапаров 21 февраля прибыл по приглашению Владимира Путина в Казань на открытие международного турнира «Игры будущего». Несмотря на спортивный повод, формат был рабочим: президенты обсуждали экономические проекты, энергетику и миграционные вопросы, которые чувствительны для Кыргызстана.

Фото из интернета. Садыр Жапаров 21 февраля 2024 года прибыл по приглашению Владимира Путина в Казань

2025 год: акцент на экономику и крупные проекты

Отдельно стоит отметить участие президента Кыргызстана в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Москве в мае 2025 года. Программа визита включала двусторонние переговоры лидеров, обсуждение текущей повестки сотрудничества и присутствие на параде, который стал центральным событием юбилейных мероприятий. Этот визит рассматривался как подтверждение стабильности политического диалога между Бишкеком и Москвой и демонстрация союзнических отношений в рамках исторической даты, имеющей особое значение для обоих государств.

Фото из интернета. Отдельно стоит отметить участие Садыра Жапарова в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Москве в мае 2025-го

2 июля этого года Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом и провел переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах. На повестке — энергетические проекты, промышленная кооперация, развитие сельского хозяйства, российские планы по расширению инвестиций в Кыргызстан.

Фото из интернета. 2 июля 2025 года Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом, где провел переговоры с Владимиром Путиным

В течение этих лет президенты неоднократно созванивались. Например, Садыр Жапаров поздравлял Владимира Путина с победой на выборах в марте 2024 года, а российский лидер в августе 2025-го обсуждал с кыргызским коллегой международную повестку, включая переговоры со спецпосланником США.

Итоги: восемь встреч за пять лет и укрепление партнерства

С момента избрания Садыра Жапарова:

очно — не менее девяти встреч с Владимиром Путиным;

официальные визиты — два (Москва — май 2023 года; Бишкек — октябрь 2023-го);

рабочие визиты — пять (Москва — 2021 год, Сочи — 2021-й, Бишкек — 2022 год, Казань — 2024-й, Москва — 2025 год);

на полях саммитов — регулярно;

телефонные контакты — регулярные, подтверждено пять-шесть.

Контакты между Садыром Жапаровым и Владимиром Путиным превратились в системные. Повестка сместилась от вопросов безопасности к масштабным экономическим проектам. Бишкек усилил роль в интеграционных механизмах под эгидой России, а Москва — свое влияние в Центральной Азии.