Выборы-2020. В отношении 221 кандидата возбуждались дела

ЦИК закончил проверку зарегистрированных кандидатов от политических партий. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что, по данным Главного управления информационных технологий МВД, 1 тысяча 641 человек не имели проблем с законом, еще у 221 судимость либо погашена, либо дело по каким-то причинам не дошло до суда, было прекращено.

Еще у 50 претендентов не было решения суда. По последним ЦИК запросил информацию у Верховного суда: пять кандидатов привлечены к ответственности по Кодексу о проступках (не влечет судимости). Оправданы или дело прекращено у 26 человек, а еще у 19 дело на рассмотрении или решения нет.

Напомним, человек, чья судимость не погашена в установленном законом порядке, не имеет права быть избранным на должность президента, депутатом Жогорку Кенеша.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. Центризбирком 3 сентября зарегистрировал для участия в них 15 партий, от которых выдвигалось 1 тысяча 912 кандидатов.