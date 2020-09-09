Выборы-2020. Обвиняемые, беглянка, сыновья. Кто еще в списке «Социал-демократов»

ЦИК зарегистрировал списки 14 политических организаций, намеревающихся баллотироваться в Жогорку Кенеш седьмого созыва.

24.kg изучило список партии «Социал-демократы Кыргызстана». Изначально в него входили 104 человека, однако после проверки рабочей группы избирательной комиссии три выбыли.

На обломках

Раскол в СДПК произошел в 2018 году. Члены политобъединения поделились на два лагеря — сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева и тех, кто поддерживает экс-полпреда правительства в Чуйской области Сагынбека Абдрахманова. Последний сначала организовал движение «СДПК против Атамбаева», а после стал настаивать на передаче ему печати и всей документации партии. Альтернативная СДПК даже намеревалась участвовать в выборах, но в последний момент Абдрахманов передумал.

На обломках одной из старейших партий сыновья Атамбаева Сеид и Кадырбек создали новую политорганизацию «Социал-демократы Кыргызстана» (СДК).

Она использует атрибутику и символику СДПК. Такой шаг понравился не всем бывшим и действующим членам партии. Уже внутри проатамбаевской СДК вновь произошел раскол. В итоге часть политиков и активистов, которые поддерживали бывшего главу государства и были с ним во время событий в Кой-Таше, тоже оказалась за бортом.

Фото из Facebook. Кадырбек и Сеид Атамбаевы, а также Темирлан Султанбеков

Сеид и Кадырбек Атамбаевы решили принять участие в парламентских выборах — 2020 уже под знаменами своего политобъединения. Оба вошли в список. Сеид Атамбаев идет под № 1, Кадырбек Атамбаев — на 50-м месте.

Ранее в соцсетях публиковали топ-20 списка СДК. В нем, кроме прочих, значились дочь великого писателя и экс-депутат от «Ата Мекена» Ширин Айтматова и бывший официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева. Но в окончательном варианте их не оказалось. В перечне, поданном в Центризбирком, первая двадцатка претерпела значительные изменения.

Служат верой и правдой

В топе списка есть верные соратники Алмазбека Атамбаева: Ирина Карамушкина на 2-м месте, Равшан Джеенбеков — на 11-м и Асель Кодуранова — на 14-м. Все трое, а также Фарид Ниязов (он на 29-й позиции) проходят обвиняемыми по делу о беспорядках в Кой-Таше 7-8 августа 2019-го.

Фарид Ниязов и Равшан Джеенбеков содержатся в Бишкекском СИЗО-1.

Адвокат, который представляет интересы Алмазбека Атамбаева по этому и другим уголовным делам, Сергей Слесарев тоже решил баллотироваться. Юрист в списке на 22-м месте. Другой адвокат Атамбаева, который также защищает бывшего премьер-министра Сапара Исакова, Замир Жоошев на 36-м месте.

На 3-й позиции депутат Анвар Артыков. Он является активным сторонником бывшего президента, не перестал его поддерживать даже после ареста и решения суда. Не отреклась от Атамбаева и депутат ЖК Карамат Орозова (№ 5).

Ранее в СМИ сообщалось, что она устроила на работу в Жогорку Кенеш своего сына Абдрахмана. «Он был сначала ее личным помощником, а затем занял хорошую должность во внешнем отделе аппарата парламента и везде сопровождает первых лиц ЖК в их высокого уровня поездках», — говорилось в сообщении.

Сама Орозова неоднократно выступала против семейно-кланового правления.

Под № 7 Темирлан Султанбеков. Он числится как безработный. Молодой политик в партии относительно недавно. Широкой общественности стал известен после того, как заплакал от переполнявших его эмоций на митинге в поддержку Алмазбека Атамбаева аккурат перед арестом последнего.

Экс-губернатор Джалал-Абадской области Жусупжан Джээнбеков на 6-м месте. Он тоже давний соратник бывшего главы государства. Однако и между ними возникали противоречия. В 2009 году он, будучи депутатом от СДПК четвертого созыва, сдал мандат в знак протеста против действий лидера политорганизации Атамбаева.

Фото из интернета. Жусупжан Джээнбеков

Позже он возглавлял Госдирекцию по восстановлению Оша и Джалал-Абада. О Джээнбекове также известно, что в 2008-м у него пропал сын, бизнесмен Бахтияр Амиражанов. Позже его нашли убитым. За совершение преступления задержали четверых членов ОПГ покойного Рысбека Акматбаева. Отметим, сообщалось, что, кроме прочих, в похищении предпринимателя подозревается Тазабек Стамкулов (ныне Тазабек Икрамов), депутат шестого созыва от фракции «Онугуу-Прогресс», ныне баллотируется от партии «Кыргызстан». Сам Икрамов называл эти публикации клеветой.

В предварительном списке 6-ю позицию занимал юрист Нурбек Касымбеков. В окончательном варианте его не оказалось.

Без работы остались

На 9-е место с 7-го сдвинули экс-посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана. Бывший владелец многотиражной кыргызскоязычной газеты «Супер-Инфо», по слухам, якобы продавший ее Райымбеку Матраимову, назначен заместителем председателя политобъединения.

Бывшие директора этого издания Шаиста Шатманова на 21-м месте и Бактыгуль Сокушова — на 45-м. Обе сейчас тоже остались без работы. Экс-редактор газеты Эльвира Караева на 57-м месте.

Фото из интернета. Айжана Мырсалиева

Еще одна безработная в списке — писательница Айжана Мырсалиева (№ 10). В эфире одной из передач она призналась, что баллотируется в парламент ради зарплаты.

Узнала, что депутаты получают около 100 тысяч. Для меня это хорошая зарплата, я готова работать за такие деньги. Айжана Мырсалиева

Бывший министр культуры Камила Талиева в списке на 11-м месте. Она тоже пока без работы. Была депутатом парламента пятого созыва, баллотировалась тогда от партии «Ар-Намыс». В 2011-м стала вице-премьер-министром по социальным вопросам и в апреле 2014 года назначена главой Минкульта. На этом посту запомнилась скандалом в столице Казахстана, когда проигнорировала званый обед в ее честь. Позже деятели культуры и творческая интеллигенция Кыргызстана организовали и посвятили Талиевой флешмоб «Похороны культуры». С сентября 2014-го высоких должностей не занимала.

На 13-й позиции руководитель секретариата партии СДПК Таалайбек Усубалиев.

Под № 17 Рита Борбукеева — замгубернатора Иссык-Кульской области. Она также была директором пансионата в ЖК «Алтын-Кол».

С заморских островов

Под № 19 беглая бухгалтер предвыборного штаба СДПК Надира Сатыгул кызы.

Скандал вокруг нее разгорелся в ноябре 2018 года.

Надира Сатыгул кызы покинула страну после того, как всплыли данные о тратах в предвыборном штабе политорганизации. Документ с суммами, кому и сколько платили в период выборной кампании социал-демократы, опубликовал в соцсетях адвокат Нурбек Токтакунов.

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Если верить бумагам, на предвыборную кампанию потратили 1,1 миллиарда сомов и $6,8 миллиона вместо заявленных 158 миллионов сомов. По озвученным цифрам началась проверка. А главбух партии власти сбежала.

В феврале Надира Сатыгул кызы опубликовала видеообращение, где рассказала, что за ней велась слежка, на телефон якобы поступали непонятные звонки от неизвестных, она была вынуждена покинуть республику. Никаких доказательств хранительница партийных денег не предоставила. Выяснилось, что она находится на Гоа.

Ее сын Адилет Сатыгулов, член Центризбиркома, тоже исчезал на время. Но вскоре вернулся.

Еще один скандально известный кандидат Абдыкалык Рустамов на 87-м месте, он бывший глава Лесхоза. Его вместе с помощником Арсланом Ибраевым поймали 30 июля прошлого года с поличным при получении взятки в размере $2 тысяч.

Стоит отметить, что Арслан Ибраев по совместительству был водителем директора ГАООСиЛХ. Это его, водителя, Абдыкалык Рустамов отправил в Швейцарию на научную конференцию.

В декабре дело передали в суд. Все это время Рустамов содержится в СИЗО ГКНБ.

Фото 24.kg. Фархат Баабиев получил ранение во время событий в Кой-Таше

В следственном изоляторе также содержится еще один кандидат Фархат Баабиев, он на 76-м месте. Во время кой-ташских событий получил ранение в живот, проходит соучастником Алмазбека Атамбаева и Ко., обвиняется в соорганизации массовых беспорядков.

В ГКНБ расследуется еще одно дело в отношении Баабиева по статье 313 «Возбуждение межрегиональной вражды (розни), совершенной группой лиц по предварительному сговору» УК КР.

Ранее в YouTube распространили аудиозапись якобы разговора двух сторонников бывшего президента. Один из них, как указано, Фархат Баабиев. Голос, якобы принадлежащий ему, дает указания некоему Аману о том, что необходимо начать громить дома и бизнес уроженцев Ошской области.

Еще одна фигурантка уголовного дела Роза Турксевер на 27-м месте. Она подозревается в мошенничестве.

Бывшие и нынешние

В перечне СДК шесть депутатов ЖК, в том числе Альфия Самигулина (№ 24). Она громких заявлений не делала, ничем особо не отличилась, но на голосовании за лишение Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента выступила против.

Два депутата местных кенешей — Талгарбек Тентиев под № 26, он из Орловки, и Адилет Саралаев из Кара-Суу Кочкорского района Нарынской области.

Фото из интернета. Ашэра Халикова

На 30-м месте бывший народный избранник и президент общественного фонда развития и сохранения языка и культуры дунганской народности «Хуэйзу» Ашэра Халикова, сейчас она тоже без работы.

Еще один экс-парламентарий Алла Измалкова на 37-м месте. В пятый созыв она баллотировалась от СДПК. В шестом созыве была общественным советником торага Чыныбая Турсунбекова (ныне покойного).

Бизнес нам поможет

Есть в списке СДК и бизнесмены. Начиная с председателя партии, который является гендиректором ОсОО «Автомаш-Энерго». На 4-м месте руководитель ОсОО «Аруу Эл Инвест» Рустам Жунушалиев. Под № 25 директор ОсОО «Мухаммед Азиз Динар» Минавархан Саитова. На 34-й позиции Бахадир Маматбуваев — ОсОО «АРС». Коммерческий директор ОсОО «Арпа-Бишкек» Таалайбек Кермалиев на 43-м месте, сразу за ним, на 44-м, Илимар Касмалиев, у которого есть фирма имени себя. Директор компании «Нуркызмат» Зарылбек Маматов — на 46-м. Ниже в списке есть также руководители ОсОО «Климат КГ» Джакшылык Мукамбетов и «Манас Хэдпинг» Эркин Чингишпеков, они на 79-м и 80-м местах соответственно.