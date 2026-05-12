15:29
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Общество

Общереспубликанский тест. Дополнительная регистрация пройдет 16 и 20 мая

Дополнительная регистрация на Общереспубликанское тестирование будет проводиться 16 и 20 мая в Бишкеке и во всех областях Кыргызстана. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения.

По его данным, запись будет идти в центрах тестирования (школах, где будет проводиться ОРТ) с 13.00 до 17.00.

Подробно о месте регистрации для каждого района или города необходимо узнать у представителей школ или в районных (городских) отделах образования.

Само тестирование пройдет в два этапа:

  • I этап: 17, 18, 19 мая;
  • II этап: 21, 22, 23 мая.

Для допуска к Общереспубликанскому тестированию все абитуриенты старше 16 лет обязаны иметь при себе:

  • оригинал паспорта,
  • талон допуска на тест,
  • ручку с синим стержнем.

«Электронные документы, предъявленные через мобильное приложение «Тундук», не принимаются в качестве документа для допуска к ОРТ, поскольку во время теста абитуриенту запрещено иметь при себе мобильный телефон или иные средства электронной связи. Во время перерыва также не разрешается использование телефонов (своих, родителей или знакомых) и смарт-часов для оплаты через электронные кошельки», — подчеркнули в ЦООМО.

Для личных нужд (вода, шоколад и так далее) в центре рекомендуют взять с собой наличные деньги или банковскую карту.

С 2012 года ОРТ является обязательным для поступления во все вузы республики независимо от формы собственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373518/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
В Узбекистане упростили правила прописки и временной регистрации
В Кыргызстане вступили в силу обновленные правила регистрации юридических лиц
ОРТ пройдет в мае. В тестировании участвуют около 65 тысяч выпускников
Опубликован новый список бездействующих юрлиц и ИП, подлежащих дерегистрации
Бизнес заставят раскрыть владельцев и пройти перерегистрацию до 2027 года
В Кыргызстане утвердили новый порядок регистрации СМИ
ОРТ бесплатным не будет — это противоречит действующему законодательству
В приложении для подготовки к ОРТ зарегистрировались более 61 тысячи учеников
Почти 57 тысяч абитуриентов записались на Общереспубликанское тестирование
В КР упрощают процедуру регистрации лекарств. Готов проект постановления кабмина
Популярные новости
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Мэрия Бишкека анонсировала дату возобновления подачи горячей воды Мэрия Бишкека анонсировала дату возобновления подачи горячей воды
Бизнес
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
12 мая, вторник
15:25
Борьба с коррупцией. Депутат предлагает повысить оклад аудиторов Счетной палаты Борьба с коррупцией. Депутат предлагает повысить оклад...
15:20
В Баткенской области создадут государственный музей имени акына Молдо Нияза
15:17
Прием в школу. Более 66 тысяч детей записали в первый класс
15:11
Общереспубликанский тест. Дополнительная регистрация пройдет 16 и 20 мая
15:04
ЦИК КР досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Темирлана Айтиева