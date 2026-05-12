Власть

За оборот редких растений и животных из Красной книги хотят сажать до восьми лет

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный оборот редких лекарственных растений и животных, занесенных в Красную книгу.

Документ предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях.
Согласно проекту, уголовное наказание может грозить за незаконный сбор, хранение, перевозку, переработку и продажу редких дикорастущих лекарственных растений. За такие действия предлагается штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов, исправительные работы или ограничение свободы до двух лет.

Если объем незаконного сырья будет признан крупным, наказание может составить до пяти лет лишения свободы. В случае уничтожения популяций растений, совершения преступления группой лиц или в особо крупном размере срок заключения может достигать восьми лет с конфискацией сырья, транспорта и оборудования.

Отдельная статья вводится за незаконный оборот редких животных, занесенных в Красную книгу Кыргызстана. Под запрет попадут незаконный отлов, покупка, продажа, содержание, перевозка и пересылка животных, а также их частей и дериватов.

За нарушения также предусмотрены административные штрафы. Для физических лиц они составят 100 расчетных показателей, для юридических — 50 тысяч сомов с конфискацией сырья. За повторное нарушение штрафы увеличатся вдвое.

Согласно действуйщей редакции Уголовного кодекса, ответственность предусмотрена лишь за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных или растений, занесенных в Красную книгу. Там предусмотрены штрафы до 200 тысяч сомов и лишение свободы до пяти лет в случае нанесения особо тяжкого вреда. 
