В Баткенской области создадут государственный музей имени акына Молдо Нияза

Кабинет министров Кыргызстана принял решение о создании государственного историко-мемориального музея имени акына Молдо Нияза.

Фото из интернета. Молдо Нияз

Согласно постановлению, музейный комплекс, посвященный Молдо Ниязу и расположенный в селе Ак-Кыя Орозбековского айыльного аймака Кадамджайского района Баткенской области, передадут в государственную собственность.

Вместе с комплексом государству перейдут прилегающие сооружения, земельный участок и материально-техническая база.

Госагентству по управлению госимуществом поручили принять объект в госсобственность и передать его в оперативное управление Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики.

На базе комплекса создадут государственный историко-мемориальный музей имени Молдо Нияза.

Для него утвердят штат из пяти сотрудников — директора, главного научного сотрудника, смотрителя зала, уборщика и сторожа.

Финансирование музея будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных для Минкультуры.

Постановление вступит в силу через десять дней.