15:28
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Общество

В Баткенской области создадут государственный музей имени акына Молдо Нияза

Кабинет министров Кыргызстана принял решение о создании государственного историко-мемориального музея имени акына Молдо Нияза.

из интернета
Фото из интернета. Молдо Нияз
Согласно постановлению, музейный комплекс, посвященный Молдо Ниязу и расположенный в селе Ак-Кыя Орозбековского айыльного аймака Кадамджайского района Баткенской области, передадут в государственную собственность.

Вместе с комплексом государству перейдут прилегающие сооружения, земельный участок и материально-техническая база.

Госагентству по управлению госимуществом поручили принять объект в госсобственность и передать его в оперативное управление Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики.

На базе комплекса создадут государственный историко-мемориальный музей имени Молдо Нияза.
Для него утвердят штат из пяти сотрудников — директора, главного научного сотрудника, смотрителя зала, уборщика и сторожа.

Финансирование музея будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных для Минкультуры.

Постановление вступит в силу через десять дней.

 

Молдо Нияз — кыргызский акын, просветитель и религиозный деятель XIX века, один из представителей письменной поэзии юга Кыргызстана. Известен философскими и назидательными произведениями и вкладом в развитие кыргызской литературы и духовной культуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373464/
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
Там, где живет история: бишкекские музеи о героях Великой Отечественной
Госсекретарь предложил открыть музей в здании бывшего СИЗО в Оше
США помогли отреставрировать музейный комплекс в Узгене
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Кумыс оказался среди самых отвратительных блюд мира в музее Берлина
В Нацмузей передали древний балбал-камень из Иссык-Куля
В музее имени Семена Чуйкова пройдет выставка «Волшебный мир весны»
Музей ИЗО приглашает бишкекчан посетить тактильный уголок
Передача здания музея в Бишкеке сэкономит столичному бюджету 1 миллион сомов
Наследие Героя Кыргызстана: в Чуйской областной больнице открыли музей Акрамова
Популярные новости
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Мэрия Бишкека анонсировала дату возобновления подачи горячей воды Мэрия Бишкека анонсировала дату возобновления подачи горячей воды
Бизнес
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
12 мая, вторник
15:25
Борьба с коррупцией. Депутат предлагает повысить оклад аудиторов Счетной палаты Борьба с коррупцией. Депутат предлагает повысить оклад...
15:20
В Баткенской области создадут государственный музей имени акына Молдо Нияза
15:17
Прием в школу. Более 66 тысяч детей записали в первый класс
15:11
Общереспубликанский тест. Дополнительная регистрация пройдет 16 и 20 мая
15:04
ЦИК КР досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Темирлана Айтиева