В Баткенской области создадут государственный музей имени акына Молдо Нияза

Кабинет министров Кыргызстана принял решение о создании государственного историко-мемориального музея имени акына Молдо Нияза.
Вместе с комплексом государству перейдут прилегающие сооружения, земельный участок и материально-техническая база.
Госагентству по управлению госимуществом поручили принять объект в госсобственность и передать его в оперативное управление Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики.
На базе комплекса создадут государственный историко-мемориальный музей имени Молдо Нияза.
Для него утвердят штат из пяти сотрудников — директора, главного научного сотрудника, смотрителя зала, уборщика и сторожа.
Финансирование музея будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных для Минкультуры.
Постановление вступит в силу через десять дней.
Молдо Нияз — кыргызский акын, просветитель и религиозный деятель XIX века, один из представителей письменной поэзии юга Кыргызстана. Известен философскими и назидательными произведениями и вкладом в развитие кыргызской литературы и духовной культуры.