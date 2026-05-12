В КР разрабатывается новая методика проведения электронных аудитов

В Кыргызстане разрабатывается новая методика проведения электронных аудитов. Об этом представители Минфина заявили сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции при обсуждении проекта закона «О внутреннем аудите», инициированного кабмином.

Как рассказал заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев, эффективная система внутреннего контроля способствует улучшению процессов управления государственными расходами и их прозрачности, процессов управления государственными доходами, а также профилактике проявлений злоупотреблений.

«В целях обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти, повышения качества финансового управления за счет формирования единой информационной системы утвержден план мероприятий по введению бухгалтерского учета с применением единого плана счетов с внедрением автоматизированной информационной системы «Централизованный бухгалтерский учет» в секторе государственного управления.

В рамках данного плана мероприятия проводится внедрение новых механизмов проведения аудитов. Разрабатывается новая методика проведения электронных аудитов. Согласно ей, электронный аудит будет осуществляться дистанционным методом посредством информационных систем, включая имеющиеся программы и базы Министерства финансов. Внедрение электронного аудита позволит исключить коррупционные проявления путем снижения контакта с аудируемыми должностными лицами объекта, сэкономит средства, предназначенные на командировочные расходы», — отметил он.

Наряду с проведением электронного аудита, по словам замминистра, внедряется проведение мониторинга расходов средств республиканского бюджета в режиме реального времени.

«Это позволит своевременно выявить риски неправомерного использования средств, оперативно скорректировать проводимые финансовые операции с целью недопущения нарушения требований нормативных правовых актов, мошенничества и другое. Данная мера будет являться профилактическим мероприятием и будет предупреждать наличие возможных нарушений до их совершения», — добавил он.

Как уполномоченный государственный орган в области внутреннего аудита Министерство финансов создало нормативно-правовую и методологическую базу, которая является основой для надлежащего функционирования системы внутреннего аудита в секторе государственного управления.

«Для качественного выполнения своих функций внутренние аудиторы должны обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, а также выполнять аудиторские задания на должном уровне», — заметил Умутжан Аманбаев.

Депутаты отметили, что в законопроекте нужно четко прописать ответственность аудиторов во избежание коррупции при проведении проверок. Также на комитете подчеркнуто опасение о том, что каналы портала могут быть взломаны хакерами. Замминистра сказал, что каналы портала защищены по линии ГКНБ и они надежны.