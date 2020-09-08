Выборы-2020. Чекист, экстрасенс, журналисты. Кто еще в списке «Чон казата»

Партия «Чон казат» приобрела узнаваемость после радикальных призывов отнять и поделить добро, принадлежащее местным олигархам. Эксперты полагают, что партия — это проект, созданный под выборы. 4 октября станет понятно, так ли это.

В предвыборном списке кандидатов 82 человека. В топ-10 бывший прокурорский работник и предсказательница.

24.kg изучило состав претендентов на депутатские мандаты.

Чекист, экстрасенс, прокурор

Возглавляет список Максат Мамытканов. С 1997 по 2007 год служил в органах национальной безопасности. Одно время был руководителем управления экономической контрразведки СНБ (сейчас АКС ГКНБ).

Максат Мамытканов причину увольнения из спецслужб не озвучивает. Он предпочитает общие формулировки — разошелся по принципиальным позициям с руководством и не захотел работать с мафией.

После апрельских событий 2010 года Максат Мамытканов недолго был директором по безопасности ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom), откуда пересел тоже в директорское кресло, но уже ОсОО Consulting Media. Здесь работал до января 2011-го. Далее о трудовой деятельности лидера «Чон казата» информации в открытых источниках нет.

Под номером 2 идет целительница и экстрасенс Алмакан Бекова. Называет себя также космоэнергетиком и утверждает, что свергнутый в апреле 2010 года президент Курманбек Бакиев часто советовался с ней перед принятием важных решений. Бекова также председатель политической партии «Аруузат-Эл-Куту».

Фото из интернета. Экстрасенс Алмакан Бекова

Под номером 3 Улан Эсенкожоев. Занимается бизнесом. В 2016 году на выборах в Бишкекский горкенеш возглавлял список партии «Улуу Кыргызстан». Политорганизация тогда выборы проиграла.

Четвертое место досталось предпринимателю Шамырбеку Эрмекбаеву. Директор ОсОО «Тейит Ысак». Компания производит кирпич, черепицу и другие стройматериалы.

Бывший прокурор Сыймык Жапыкеев занимает пятую позицию. Публично обвинил депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева в незаконном обогащении. Оценил богатства ближайшего соратника Аскара Акаева в $2,5 миллиарда и призывал толпой, захватив нотариуса, пойти к дому Жумалиева и потребовать его заплатить наш внешний долг Китаю. Кубанычбек Жумалиев поклялся на Коране, что никаких миллиардов у него нет, и подал в суд на экс-прокурора.

Бывший прокурор суд депутату проиграл.

На шестом месте председатель Общественного фонда «Зеленая энергетика» Анаркуль Султангазиева.

Под номером 7 бывший чиновник Омурбек Шаршеналиев. Он был акимом Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, а также мэром города Джалал-Абада. Ныне возглавляет ОсОО «Досубак», которое занимается неспециализированной оптовой торговлей.

Восьмой номер у журналиста Турата Акимова. В марте 2016 года на него было совершено нападение. Акимов не запомнил лица нападавшего, но считает, что заказчиком был тогдашний глава МВД Мелис Турганбаев. Последний все обвинения в свой адрес опровергал и пообещал предоставить доказательства, что заявления журналиста — ложь, а также назвать имена тех, кто стоит за избиением репортера. Обещание не сдержал.

Турат Акимов собирался покинуть Кыргызстан, поскольку здесь, как он считал, его некому защитить, и просить политического убежища. Однако остался в стране и баллотируется в депутаты, как и Мелис Турганбаев, который идет в парламент по списку партии «Замандаш».

Бывший главврач Бишкекской станции скорой помощи Жаркынбек Касымбеков на девятом месте. Входил в состав госкомиссии по изучению событий в селе Кой-Таш 7-8 августа. Не согласился с итоговым заключением, где вся ответственность возлагалась на бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Фото из интернета. Жаркынбек Касымбеков

Жаркынбек Касымбеков, как и экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова, считал, что объективно будет, если правительство признает: в действиях руководителей силовых структур при подготовке спецоперации по задержанию Атамбаева были просчеты и ошибки.

Замыкает топ-10 преподаватель ОшГУ Наргиза Махмудова.

В первоначальном списке под № 10 шла волонтер Марина Володина. Ее перекинули на 30-е место.

Под № 11 начальник отдела реализации проектов ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Бекжан Рысмендиев. Особо ничем не запомнился. Про него известно, что одним из первых перечислил на счет партии 150 тысяч сомов. Еще один сотрудник «Кыргыз темир жолу» Айбек Сайдаков на 37-й позиции.

Крестьянин, профессор и кандидат со средним образованием

Номер 12 достался Азамату Мускееву. Из открытых источников известно, что он проживает в Бишкеке, а в Чуйской области у него есть небольшое фермерское хозяйство.

Под № 13 еще один журналист — генеральной директор ТРК «Эхо Манаса» Темирбек Токтогазиев. На 14-й позиции закрепилась адвокат из Кара-Суу Саида Собирова.

Фото из Facebook. Саида Собирова

На 15-м месте безработный Асхат Осмонов. Однако в открытых источниках указано, что он является учредителем ОО «Поддержка швейных производителей». Под № 16 идет Максат Касенов — рядовой сотрудник ОсОО с неуточненным названием. У Максата Касенова среднее образование.

Следом за Максатом Касеновым на 17-й строчке идет профессор КРСУ, заведующий кафедрой Бекбосун Борубашов. Номер 18 у звукорежиссера Государственного телерадиоагентства при правительстве Райкан Абдивалиевой.

Фото из Facebook. Бекбосун Борубашев

На 19-й позиции — народный артист, музыкант и директор эстрадно-фольклорного ансамбля «Агым» Курмангазы Азыкбаев. Закрывает топ-20 Музаффар Абдуллаев — председатель Ассоциации этнических кыргызов. В мае 2019 года за вклад в сохранение единства народов получил от президента Сооронбая Жээнбекова именные часы.

На 21-м месте советник директора Госкомитета спорта Абдималик Кудайбердиев. В 2015-м избирался в парламент по списку партии «Республика — Ата Журт». Но депутатом так и не стал. Выступал против национализма и прославлял патриотизм. Утверждал, что в политику идут ради обогащения. Но со временем мнение изменил.

Под № 22, 23 и 24 — бизнесмены — Назгул Дубанаева, Ахунбай Кошоев и Фазильжон Турсунов.

На 25-м месте в списке Эмиль Макеев. Ныне гендиректор ОсОО «Региональные платежные системы». На него также зарегистрировано предприятие, занимающееся организацией отдыха и развлечений под названием «Америка Акча».

Еще один кандидат со средним образованием Алимбай Карабеков идет под № 29.

Номер 40 — у тренера по кружковой работе учебно-воспитательного комплекса Бишкекской школы № 62 Убайдулы Тохтурбаева, на 41-й строчке — руководитель кружка самообороны Актан Ажымамбетов. Под № 42 — директор школы № 1 — Гулифа Апылаева.

На 55-м месте частный предприниматель Алишер Закиряев. Ничем не известен, кроме как отсутствием диплома о высшем образовании.

Непонятно, как ЦИК зарегистрировала трех кандидатов в депутаты без высшего образования.

Под № 56 преподаватель музыки Артур Ахметчин. 64-е место у журналиста Сардора Ибрагимова. Кассир-бухгалтер «Росинбанка» Жазгул Маманова на 66-й строчке.

В конце списка

На 73-м месте врач ЦСМ № 15 Алибек уулу Жумамидин. У учительницы кыргызского языка Наргизы Кошматовой 75-е место. Под № 77, 78, 79 идут безработные.

Замыкает список претендентов на мандаты партии «Чон казат» Анарбу Юлдашева, координатор Республиканского центра развития творчества и культуры.