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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

«Это право партии». ЦИК о намерении «Бутун Кыргызстана» обратиться в суд

«Это право партии — обратиться в суд, если она не согласна с решением ЦИК», — прокомментировала глава Центризбиркома Нуржан Шайдалбекова заявление лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова.

Председатель ЦИК напомнила, что Центризбирком в соответствии с конституционным законом в течение 10 дней рассматривает представленные партией документы и по итогам либо регистрирует список кандидатов, либо выносит мотивированный отказ.

«По итогам рассмотрения документов «Бутун Кыргызстана» ЦИК вынесла решение об отказе. Накануне заседания комиссия рассмотрела жалобу Турсунбая Бакир уулу, что список, внесенный партией в ЦИК, отличается от принятого на съезде. Для уточнения этих доводов у партии запросили дополнительные материалы. Была представлена видеозапись съезда, на ее основании установлено, что действительно имеет место разница в списках», — отметила она.

Журналисты попросили прокомментировать заявление члена ЦИК Атыр Абдрахматовой, что перед заседанием был разослан проект решения ЦИК, в котором предлагалось зарегистрировать список, а после перерыва принято противоположное решение.

«Решение принимает ЦИК, рабочие комиссии могут рассматривать и рекомендовать. Одним из оснований отказа стало несоблюдение установленного порядка выдвижения кандидатов», — отметила Нуржан Шайдалбекова.

Адахан Мадумаров назвал решение ЦИК об отказе регистрировать списки партий незаконным и сообщил, что подаст на Центризбирком в суд.

Накануне большинство членов ЦИК проголосовали против регистрации партии «Бутун Кыргызстан».

Напомним, до этого экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него Турсунбая Бакир уулу.

ЦИК допустила к выборам 15 политических партий.

Сегодня, 4 сентября, началась предвыборная агитация.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164116/
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