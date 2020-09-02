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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» может быть отстранена от участия в гонке

ЦИК рассматривает жалобу экс-депутата Турсунбая Бакир уулу на действия лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова.

Бывший нардеп утверждает, что на съезде политорганизации был принят другой список кандидатов в депутаты, но спустя сутки Адахан Мадумаров вместе с другими претендентами на мандаты, в том числе экс-замминистра внутренних дел Курсаном Асановым, изменил список, передвинув Турсунбая Бакир уулу с 18-го на 22-е место, а после и вовсе его исключил.

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Заявитель требует отказать партии в регистрации. Рабочая группа поддержала это заявление и предложила членам Центризбиркома не регистрировать политобъединение в связи с нарушением избирательного законодательства — список не может быть изменен после съезда.

Представители партии парировали: Турсунбай Бакир уулу никогда не входил в список, а на съезд он был приглашен как гость.

В ответ бывший омбудсмен продемонстрировал видеозапись.

Ранее, напомним, Турсунбай Бакир уулу заявлял, что подаст в суд.

В течение десяти календарных дней со дня принятия документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям избирательного законодательства и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденной законодательством.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163891/
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