Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» может быть отстранена от участия в гонке

ЦИК рассматривает жалобу экс-депутата Турсунбая Бакир уулу на действия лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова.

Бывший нардеп утверждает, что на съезде политорганизации был принят другой список кандидатов в депутаты, но спустя сутки Адахан Мадумаров вместе с другими претендентами на мандаты, в том числе экс-замминистра внутренних дел Курсаном Асановым, изменил список, передвинув Турсунбая Бакир уулу с 18-го на 22-е место, а после и вовсе его исключил.

Заявитель требует отказать партии в регистрации. Рабочая группа поддержала это заявление и предложила членам Центризбиркома не регистрировать политобъединение в связи с нарушением избирательного законодательства — список не может быть изменен после съезда.

Представители партии парировали: Турсунбай Бакир уулу никогда не входил в список, а на съезд он был приглашен как гость.

В ответ бывший омбудсмен продемонстрировал видеозапись.

Ранее, напомним, Турсунбай Бакир уулу заявлял, что подаст в суд.

В течение десяти календарных дней со дня принятия документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям избирательного законодательства и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденной законодательством.

Агитация начинается 4 сентября.