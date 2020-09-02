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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Сколько денег собрали и потратили политические партии

Контрольно-ревизионная группа ЦИК сообщает, что 41 политическая партия образовала избирательные фонды, открыв специальные счета в двух установленных Центризбиркомом банковских учреждениях: ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк».

Но движения денежных средств отмечены только на спецсчетах 18 политорганизаций.

С 9 июля по 28 августа партия «Бир Бол» получила 21 миллион 454 тысячи 70 сомов, израсходовала 18 миллионов 264 тысячи 828.

На избирательный счет партии «Республика» поступило 9 миллионов 500 тысяч сомов, израсходовано 7 миллионов 819 тысяч 69.

У «Биримдика» на счету 65 миллионов 599 тысяч 900 сомов, истрачено 35 миллионов 732 тысячи 560.

«Чон казат» собрал 6 миллионов 162 тысячи 914 сомов, а потратил 6 миллионов 38 тысяч 446.

У партии «Мекенчил» 8 миллионов 608 тысяч 900 сомов. Траты составили 6 миллионов 719 тысяч 90.

У «Ата Мекена» 22 миллиона 980 тысяч 636 сомов. Израсходовала политорганизация 15 миллионов 699 тысяч 160.

Партия «Мекен Ынтымагы» собрала 5 миллионов 964 тысячи сомов, потратила 5 миллионов 883 тысячи 156.

У «Замандаша» 14 миллионов 989 тысяч сомов. Израсходовано 14 миллионов 681 тысяча 417.

Партия «Бутун Кыргызстан» собрала 5 миллионов 663 тысячи 300 сомов, а потратила 5 миллионов 213 тысяч 945.

У «Ыйман Нуру» 5 миллионов 541 тысяча 350 сомов. Траты составили 5 миллионов 511 тысяч 267.

Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов собрала 7 миллионов 424 тысячи сомов. Израсходовано 6 миллионов 453 тысячи 160.

«Мекеним Кыргызстан» получила 31 миллион 35 тысяч сомов, потратила 28 миллионов 381 тысячу 542.

«Социал-демократы» собрали 7 миллионов 234 тысячи 510 сомов, израсходовали 6 миллионов 967 тысяч 825.

У политической партии «Реформа» 6 миллионов 361 тысяча 468 сомов. Траты составили 6 миллионов 78 тысяч 218.

«Кыргызстан» собрал 48 миллионов 73 тысячи 764 сома, а потратил 43 миллиона 125 тысяч 420.

У партии «Ордо» на счету 5 миллионов 925 тысяч сомов. Расходы составили 5 миллионов 921 тысячу 946.

Также контрольно-ревизионная группа предоставила данные о движениях средств политобъединений, которые не смогли собрать избирательный залог. У партии «НУР» 33 тысячи 490 сомов, она потратила такую же сумму. У Партии зеленых Кыргызстана всего 200 сомов. Расходов нет.

Какие партии войдут в избирательный бюллетень, Центризбирком должен объявить не позднее 3 сентября. 4 сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163872/
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