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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Нужно уметь проигрывать. Президент о митингах сторонников партий

«Мы обязаны провести выборы, не нарушая спокойной жизни граждан и мира в стране», — заявил на очередном заседании Совета безопасности КР в узком составе Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что политическим силам не позволено разделять людей, нарушать мир в обществе и права граждан. По его словам, какой бы ни была борьба, всегда будет проигравшая сторона, в связи с чем политики и кандидаты должны отбросить свои амбиции и в случае проигрыша не должны провоцировать людей на незаконные действия.

«Нужно уметь проигрывать. Необходимо избавляться от старых методов, когда проигравшие выводили на улицы своих сторонников. Не нужно вовлекать граждан в грязные политические игры. Потому что такие явления отбросят любую страну назад. Наша страна не исключение», — подчеркнул глава государства.

Он еще раз отметил, что политические партии должны научиться думать о будущем страны, детей и сделать правильные выводы.

«Еще раз напоминаю своим соотечественникам о том, что интересы страны — превыше всего, призываю всех к политической ответственности и зрелости», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент подчеркнул, что проведение честных выборов — главное условие дальнейшего развития страны. «Мы все должны приложить усилия для этого. Как президент я уже говорил, что открытость выборов будет обеспечена. Моя главная задача как главы государства — сохранить суверенитет, целостность, единство и порядок. Поэтому призываю политические партии, их сторонников и команды воздерживаться от противоправных действий во время избирательной кампании», — добавил он.

Какие партии войдут в избирательный бюллетень, ЦИК должна объявить не позднее 3 сентября. 4 сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163746/
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