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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Почему решение суда по партии «Кыргызстан» неправомерно, рассказала активистка

Сегодня Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на решение административного суда Бишкека, который признал действия избирательной комиссии в отношении политической партии «Кыргызстан» неправомочными.

Правозащитница Бурул Макенбаева высказала свое мнение о решении административного суда в пользу политической организации. По ее словам, многие политические кризисы, заканчивающиеся позже насильственной сменой власти, провоцировались именно решением судов.

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«Чаша терпения переполняется, когда люди не находят справедливости в суде. Нынешнее скандальное решение суда тоже из серии подобных. Потому что документы политической партии «Кыргызстан» сдавало не уполномоченное лицо. Уполномоченное лицо — женщина, а пришел мужчина. Он не получил расписки о том, что от него документы приняты. Члены рабочей группы подумали, что этот человек просто помогает донести эти тяжелые папки, а потом появится сама уполномоченная. Но она не пришла. Это очень странно, что судья не приняла во внимание этот факт. Ведь у партии нет расписки в получении документов. Это грубое нарушение требований закона. Тем не менее суд принял решение в интересах этой политической организации», — пояснила Бурул Макенбаева.

Она также прокомментировала формулировку решения суда. По словам активистки, судья Чолпон Досмамбетова не обязывает ЦИК принять документы от партии.

«Срок неприема документов партии не может быть восстановлен. В законах о выборах сроки — это очень важно. Это так же как, например, пассажир опоздал на свой рейс, вместо него продан билет другому пассажиру. Опоздавший пассажир может обжаловать решение перевозчика, который не зарегистрировал его на рейс. Даже если судья вынесет решение в пользу опоздавшего пассажира, то тот не сможет улететь — самолет уже взлетел. Сроки не восстанавливаются. Судья не может повернуть время вспять. Это выборный процесс. Как высказываются юристы, судья принял соломоново решение. Он как бы и требования партии удовлетворил, но в то же время и ЦИК не обязал. ЦИК лишь обязали вернуть госпошлину размером 700 сомов. По мнению юристов, правовых последствий это решение не несет», — сказала Бурул Макенбаева.

По ее мнению, суд не может принимать решения, выходящие за пределы поданной партией жалобы.

«В самом заявлении «Кыргызстана», по-видимому, тоже нет требований принять документы партии. Следовательно, суд не может принимать решения, выходящие за его пределы. Это правовая сторона, но есть и общественно-политическая. Общественность возмущена действиями этой партии, которая не уважает процедуры, установленные законом. Мы надеемся, что никакие их «болельщики» и сторонники не будут оказывать давление на Верховный суд. Иначе общество будет считать, что этими сторонниками являются чиновники. А это тень на репутацию», — добавила Бурул Макенбаева.

25 августа партия «Кыргызстан» снята с выборов. Решение принято на заседании ЦИК. По словам главы Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, документы на регистрацию может сдать только уполномоченный представитель партии. Таков закон, а не прихоть ЦИК. Документы в избирательную комиссию сдал не уполномоченный, наделенный такими правам по закону, а некий мужчина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163707/
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