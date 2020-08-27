Выборы-2020. ЦИК не смогла объяснить суду отказ принять документы «Кыргызстана»

В административном суде Бишкека началось рассмотрение жалобы партии «Кыргызстан» на решение ЦИК о возврате документов политической организации.

Юристы избирательной комиссии заявили в суде, что ЦИК не принимала документы у политорганизации.

Председательствующая на заседании судья Чолпон Досмамбетова задала юристам ЦИК вопрос, а как в таком случае понимать официальное сообщение, размещенное на сайте Центризбиркома, где перечислены партии, которые сдали документы, как там указано — в срок и они приняты к рассмотрению?

Юристы поспешили обвинить в неточности трактовки сообщения пресс-службу ведомства. Однако процитировать суду норму в законе, где сказано, на основании чего ЦИК может возвращать документы после принятия, представители избирательной комиссии не смогли.

Партия «Кыргызстан» просит административный суд признать решение ЦИК незаконным и обязать ее зарегистрировать для участия в парламентских выборах.