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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В суде по жалобе партии «Кыргызстан» к ЦИК запретили съемку

В административном суде Бишкека началось заседание по жалобе партии «Кыргызстан» на решение Центризбиркома.

Председательствующая судья Чолпон Досмамбетова запретила фото- и видеосъемку. 

Все участники процесса согласились с этим. 

Напомним, «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политорганизация снята с гонки решением ЦИК. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение ЦИК. 

Представители партии заявили на суде, что у Центризбиркома нет полномочий возвращать документы, если он принял их для регистрации. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/163433/
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