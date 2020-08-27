Выборы-2020. В суде по жалобе партии «Кыргызстан» к ЦИК запретили съемку

В административном суде Бишкека началось заседание по жалобе партии «Кыргызстан» на решение Центризбиркома.

Председательствующая судья Чолпон Досмамбетова запретила фото- и видеосъемку.

Все участники процесса согласились с этим.

Напомним, «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политорганизация снята с гонки решением ЦИК. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение ЦИК.

Представители партии заявили на суде, что у Центризбиркома нет полномочий возвращать документы, если он принял их для регистрации.