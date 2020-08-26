Выборы-2020. Движение средств избирательных фондов партий: сколько израсходовано

Контрольно-ревизионная группа ЦИК сообщает, что по состоянию на 21 августа 41 политическая партия образовала избирательные фонды, открыв специальные счета в двух установленных Центризбиркомом банковских учреждениях — «РСК Банк» и «Айыл Банк».

Уточняется, что 18 политических партий на основе банковских сведений отчитались о тратах и поступлениях. Движения средств на спецсчетах других политорганизаций пока нет.

Напомним, что из гонки на сегодня выбыли 27 политобъединений. 23 отказались от участия сами. Четыре партии дисквалифицировала ЦИК — «Тартип-Порядок» и «НУР» не подали документы на регистрацию, «Кыргызстан» снята с гонки за подачу материалов с нарушениями, «Жаратман Эл» не открыла в установленный законом срок спецсчет.

В ЦИК предоставили данные на 21 августа. Отметим, до 24 августа партии должны были внести на спецсчет по 5 миллионов сомов и предоставить справку Центризбиркому.

У партии «Мекеним Кыргызстан» на счету 16 миллионов 435 тысяч сомов. Политорганизация потратила 13 миллионов 432 тысячи сомов.

У «Социал-демократов Кыргызстана» — 1 миллион 986 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 967 тысяч сомов.

У «Бир Бола» — 15 миллионов 103 тысячи сомов. За период с 9 июля по 21 августа политорганизация потратила 13 миллионов 293 тысячи сомов.

Партия «Республика» накопила 9 миллионов 500 тысяч сомов. Израсходовала — 6 миллионов 880 тысяч сомов.

«Биримдик» имеет 32 миллиона 699 тысяч сомов. Траты составили 14 миллионов 296 тысяч сомов.

У партии «Чон казат» 6 миллионов 151 тысяча сомов. Расходы — 1 миллион 38 тысяч сомов.

У «Мекенчил» поступления — 7 миллионов 511 тысяч сомов, а траты — 5 миллионов 11 тысяч сомов.

Партия «Ата Мекен» на спецсчете собрала 12 миллионов 374 сома, потратила — 5 миллионов 774 тысячи.

У «Реформы» — 4 миллиона 426 тысяч сомов. Израсходовала партия 1 миллион 7 тысяч сомов.

Партия «Кыргызстан» решением ЦИК отстранена от участия в выборах. Но если политобъединению удастся оспорить его в суде, то «Кыргызстан» возобновит кампанию. Партия лидирует по сбору средств. На спецсчете 47 миллионов 968 тысяч сомов. А траты составили 39 миллионов 315 тысяч сомов.

У партии «Ордо» поступления — 5 миллионов 150 тысяч сомов, расходы — 921 тысяча 496 сомов.

Поступления «Мекен Ынтымагы» составляют 1 миллион 937 тысяч сомов, а расходы 78 тысяч 690 сомов.

Смета расходов и доходов партии «Нур», которая, кстати, не участвует больше в гонке, поскольку не сдала документы, не изменилась. 28 тысяч 320 — доходы, 23 тысячи 340 сомов — расходы.

У «Замандаша» 13 миллионов 439 тысяч сомов, потратила партия 1 миллион 260 тысяч сомов.

«Бутун Кыргызстан» получила всего 250 тысяч 500 сомов, а потратила 113 тысяч 590 сомов.

На спецсчет партии «Ыйман Нуру» поступило 5 миллионов 511 тысяч сомов. А потратила партия 511 тысяч 267 сомов.

У политической Партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов на счет поступило 5 миллионов 701 тысяча сомов, а потратила политорганизация 5 миллионов 300 тысяч сомов.

Партия зеленых отказалась бороться за мандаты. На счету у нее как было 200 сомов, так и осталось. За указанный период политорганизация не потратила ни тыйына.

В течение 10 дней после подачи в ЦИК документов на регистрацию проводится проверка представленных сведений, и до 4 сентября — регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.