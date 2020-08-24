Выборы-2020. На заборе государственного ипподрома появилась растяжка «Биримдика»

На заборе государственного ипподрома в Иссык-Кульском районе повесили растяжку партии «Биримдик» с названием и логотипом политической организации. Видео появилось в Facebook.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева пояснила 24.kg, что рабочая группа будет уточнять у представителей партии, оплачен ли этот баннер из избирательного фонда и на каком основании он появился на территории госпредприятия, которым является ипподром. «Штаб не может размещаться в госучреждении, это первое. Второе — надо выяснить, кто профинансировал появление этой вывески. Если сама партия, то это преждевременная агитация, а значит, нарушение. Если это сделал кто-то и без ведома организации, то должны разбираться правоохранительные органы и прокуратура», — отметила Гульнара Джурабаева.

В штабе «Биримдика» 24.kg пообещали прояснить ситуацию.

Какие партии войдут в избирательный бюллетень, ЦИК должна объявить не позднее 3 сентября. Четвертого сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

В день тишины пройдет голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.