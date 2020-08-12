Выборы-2020. Нечеткие правила игры, которые грозят бесконечными скандалами

Предвыборная кампания набирает обороты, а ответы на вопросы, которые терзают партии, намеревающиеся баллотироваться, ЦИК дать не может.

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Эксперты считают, что выборы-2020 будет отличать рекордное количество жалоб, замечаний и взаимных упреков. Причина в том, что правила игры не имеют конкретики и непонятны. Например, до сих пор непонятно, как проводить партийные съезды в условиях коронавирусного карантина, что подразумевается под агитационными видеороликами, могут ли члены партий — действующие депутаты заниматься благотворительностью... Возникли вопросы и у избирателей за рубежом. Они не могут перечислять пожертвования партиям.

Вопросов много, а четких ответов от ЦИК нет до сих пор. Как и времени для их поиска.

«До 20 августа партии должны провести съезды и сформировать списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва. Но с датами политические организации, насколько мне известно, не определились. Потому что никто не знает, как проводить съезды в условиях режима ЧС. При этом нельзя собирать более 50 человек. Но делегатами форума должны быть не менее 150-200 человек. Видя эти недоработки, нельзя сказать, что к выборам мы подготовились», — говорит эксперт Эрик Ирискулбеков.

Кругом тупик

С ним согласен политолог Шерадил Бактыгул. Он считает, что ни ЦИК, ни республиканский штаб не разработали необходимые алгоритмы, и поэтому ответственны за возникшую путаницу.

Журналист 24.kg связалась с партийными штабами всех 44 политорганизаций, заявивших об участии в предвыборной кампании, чтобы выяснить, когда намечены съезды и в каком формате. Уполномоченные представители по выборам разводят руками — после 10 августа, но когда именно, непонятно. В онлайн или офлайн-формате пройдет съезд — тоже обсуждается.

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В ЦИК рекомендуют, чтобы избежать распространения заболевания, провести съезды в формате видеоконференции через приложение Zoom. Но там время бесплатного эфира ограничено — всего час. Делегаты из регионов даже поприветствовать друг друга не успеют. А на съезде любой из партий, пусть и формально, планируется обсудить список кандидатур и голосование по ним. Как это сделать, ЦИК не говорит.

Большинство партий склоняется к тому, чтобы все-таки провести съезды традиционным способом.

«Ввиду сложившейся сложной ситуации, чтобы не превратить съезды в очаги заражения, штаб рекомендует соблюсти дистанцию при рассадке — не менее 1,5 метра и собрать в одном месте не более 50 человек», — говорит замглавы ЦИК Абдыжапар Бекматов.

ЦИК, напомним, не имеет права вмешиваться в организацию съездов партий. В избирательном законодательстве нет нормы об ограничении делегатов съезда. Штаб своими рекомендациями приглашать на партийный форум не более 50 человек, получается, нарушает закон.

Помогайте, но не призывайте

Еще одним недочетом в подготовке к выборам эксперты называют отсутствие четких понятий: что такое виртуальная агитация, как она должна проводиться, что конкретно подразумевается под агитационными прокламациями в Сети, что значит скрытая агитация.

ЦИК заявила о первых нарушениях предвыборной гонки со стороны некоторых партий. «Чон казат» получила официальное предупреждение. Партиям «Реформа» и «Бирик» вынесены предупреждения от рабочей группы ЦИК.

Члены избирательной комиссии посчитали, что политические организации распространяли предвыборные ролики. «Реформа» к тому же распространила призыв о сборе средств для внесения пятимиллионного залога.

В ЦИК позже пояснили, что объявлять сбор средств, как и помогать финансами партии, можно, а озвучивать предвыборные лозунги до 4 сентября — дня официального начала агитации — нельзя.

В ведомстве грозятся: еще два предупреждения — и партия будет снята с дистанции.

«Как члены рабочей группы устанавливают, что та или иная формулировка подходит под определение скрытой или преждевременной агитации? Партиям это следовало разъяснить еще до объявления даты выборов. Возмущение партийцев вполне обоснованно», — считает Эрик Ирискулбеков.

Нет точных дефиниций, поэтому, как можно обвинять партию в преждевременной агитации? Все эти установки писались на коленках. Эрик Ирискулбеков

Абдыжапар Бекматов с этим не согласен. Он отметил, что действия партии отслеживают специалисты по медиа и эксперты по рекламе. По его мнению, они точно определяют, где откровенный призыв, а где просто информация для размышления.

При этом почему-то к ответственности не призывают партии, члены которых уже публично критикуют оппонентов и заявляют, что голосовать за них нельзя.

Абдыжапар Бекматов заверил, что такие публикации берутся на карандаш. А толку? Реакции ЦИК на такие виды нарушений нет. Как и нет реакции на видеоотчеты и публикации о поездках некоторых кандидатов в депутаты с благотворительными миссиями по регионам.

По закону заниматься благотворительностью запрещено, это расценивается как подкуп. Но ЦИК закрывает глаза.

«Мы предупреждали, и неоднократно, что партия не может заниматься благотворительностью. Нас, похоже, не услышали. Поэтому мы разделились на несколько подгрупп, члены которых проводят мониторинг активности политобъединений не только в соцсетях, но и в СМИ», — рассказала Гульнара Джурабаева.

По ее словам, на депутатов, которые пока не стали кандидатами, это правило не распространяется.

Очень неоднозначная трактовка. Любая партия, если ЦИК вынесет предупреждение за занятие благотворительностью, в суде с легкостью оспорит эту норму. Шерадил Бактыгул

Как отмечает Шерадил Бактыгул, тут кроется коллизия. «Партийцам нельзя оказывать гуманитарную помощь на всех этапах избирательной гонки с момента выхода указа президента о назначении выборов. Однако пока эти самые члены партии не кандидаты, получается, можно», — сказал он.

Нежелательные последствия

Эксперты опасаются, что отсутствие единого механизма приведет к конфронтации между ЦИК и политическими партиями, что отразится негативно на выборном процессе. ЦИК и участники выборов погрязнут в бесконечных разбирательствах.

Несовершенство избирательного законодательства и противоречивые правила рискуют превратить предвыборный период в неразбериху. У каждого из членов ЦИК, как и у уполномоченных представителей партий, своя логика и своя трактовка на каждую норму закона. Они тоже спорят. А неразбериха продолжается.