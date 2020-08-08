Цифровизация. Основной упор делается на Таможенную и Налоговую службы

Особый упор делается на ускорение цифровизации таможенной, налоговой и других сфер, откуда поступают средства. Об этом в интервью радиостанции «Биринчи радио» заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что основная цель цифровизации — ликвидация теневого оборота средств во всех сферах экономики, в том числе в здравоохранении. «За счет этого — повышение заработных плат учителей, медиков и других работников бюджетной сферы, особенно социальных работников», — сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что цифровизация требует времени, а в Кыргызстане она началась поздно. Но уже, по его мнению, есть результаты.

Я не могу дать пустых обещаний, что сегодня-завтра поднимем зарплаты. Но чем быстрее мы внедрим цифровизацию, в зависимости от этого будут повышаться зарплаты. Сооронбай Жээнбеков

«Ранее мы подняли зарплаты группам семейных врачей. Теперь мы начнем поднимать зарплаты тех, кто работает в стационарах. По этому вопросу дано поручение, работа идет, ведется поиск возможных путей. Мы это сделаем обязательно», — подчеркнул президент.