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Экономика

В 2024 году на цифровизацию потратят 600 миллионов сомов

В бюджете Кыргызстана в 2024-м на цифровизацию предусмотрено 600 миллионов сомов. Об этом сообщает Министерство финансов.

По сравнению с предыдущими годами показатель вырос на 100 миллионов сомов.

Всего с 2019 по 2023 год на цифровую экономику потрачено 2,5 миллиарда сомов, которые распределялись соответствующим государственным органам. В сфере электронного управления за этот период реализовано 197 мероприятий. Еще 19 находятся на стадии завершения.

«Для дальнейшего совершенствования цифровой трансформации на сегодня разработана концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан — 2024-2028», — рассказали в Минфине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290683/
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