Азамат Буржуев: В Кыргызстане желающих продать авто онлайн не так много

«На сегодня не так много желающих перерегистрировать свой автомобиль онлайн», — заявил сегодня заведующий отделом цифрового развития администрации президента Азамат Буржуев на форуме Digital Kyrgyzstan.

По его словам, система достаточно продуманная. При попытке перерегистрировать автомобиль онлайн сразу запрашивают данные о наличии залога и обременений на транспорт.

«Кроме того, по просьбе депутатов мы внедрили систему проверки загса. Если хочешь продать машину втайне от жены, то не получится. Она должна улыбнуться в камеру и дать согласие. Но пока не так много желающих провести перерегистрацию онлайн», — заключил Азамат Буржуев.

Напомним, пилотный проект по онлайн-регистрации автомобилей запустили в Кыргызстане в сентябре 2023 года.