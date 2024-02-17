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Общество

С 1 марта регистрировать недвижимость будут онлайн в рамках пилотного проекта

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество будет проводиться в режиме онлайн в рамках пилотного проекта. Решение принято на заседании кабинета министров.

Госагентству по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии поручено провести пилотный проект с 1 марта по 31 декабря 2024 года.

Документом утвержден временный порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество в режиме онлайн.

Постановление принято в целях создания благоприятных условий для развития цифровых технологий, обеспечения доступности граждан Кыргызстана к услугам и сервисам в цифровом формате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287015/
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