Налоговая запустила сервис по автоматической учетной регистрации в Соцфонде

Налоговая служба совместно с Социальным фондом запустила сервис по автоматической учетной регистрации в органах Соцфонда при прохождении государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сервис также доступен при прохождении онлайн-регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц через сайт cabinet.salyk.kg.

Теперь налогоплательщикам при регистрации индивидуальных предпринимателей и организаций нет необходимости дополнительно обращаться за регистрацией в органах Социального фонда.

В качестве документа, подтверждающего регистрацию, будет выдаваться карта налогоплательщика формы STI-025.

Эта карта содержит основные сведения о налоговом режиме, регистрационном номере и тарифе плательщика страховых взносов.

«Новый сервис направлен на упрощение процедуры регистрации предпринимателей в налоговых органах и формирование благоприятного экономического климата для бизнеса», — подчеркнули в налоговой.