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Экономика

Цифровизация может принести Кыргызстану до $8 миллиардов

К 2040 году экономический эффект от цифровизации в Кыргызстане может достигнуть $8 миллиардов. Об этом сообщил директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета (РФ) Илья Иванинский на форуме Digital Kyrgyzstan.

По его словам, на сегодня доля цифровой экономики составляет 0,7 процента от ВВП. Но при ускоренных темпах цифровизации реальный ВВП Кыргызстана к 2040 году достигнет до $37 миллиардов.

«Благодаря цифровизации будет и рост операционной эффективности, появятся новые цифровые индустрии. При ускоренных темпах цифровизации к 2040 году экономический эффект составит до $8 миллиардов, или до 25 процентов от общего реального ВВП страны», — сказал Илья Иванинский.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287782/
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