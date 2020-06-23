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Власть

Скандальные инициативы ЖК. Фонд «Сорос-Кыргызстан» выражает обеспокоенность

Фонд «Сорос-Кыргызстан» выступил с обращением в связи с инициативой депутатов внести поправки в закон об НКО, обязывающей неправительственный сектор отчитываться об источниках финансирования. Представителей организации также смутил законопроект нардепа Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией.

По мнению экспертов фонда, инициативы направлены на создание барьеров для эффективной работы неправительственных и гражданских организаций путем предъявления чрезмерных и необоснованных требований по отчетности.

Эксперты напоминают, что прозрачность и отчетность и без того являются неотъемлемой частью деятельности НКО.

«Нынешняя ситуация с COVID-19 показала, что неправительственные организации являются наиболее эффективным партнером государства в борьбе с глобальными и локальными проявлениями кризиса, способными не только мобилизовать ресурсы, но и оперативно предоставлять жизненно важные услуги населению с максимальной прозрачностью и подотчетностью», — подчеркивается в обращении.

Особую обеспокоенность также вызывает законодательная инициатива «О манипулировании информацией», нацеленная на подавление свободы слова и права доступа к информации.

В обращении говорится, что такие попытки — прямое и грубое нарушение конституционных прав граждан КР и несоблюдение международных обязательств и договоренностей по обеспечению свободы слова как безусловного и фундаментального гражданского права.

«Попытки ограничить свободу слова, подавить практику общественного дискурса и ввести цензуру приведут к усилению социального и политического напряжения. В это сложное, критическое для страны время нам необходимо направить усилия на восстановление экономики, снижение темпов роста эпидемии и поддержку системы общественного здравоохранения, которая находится в абсолютно критическом состоянии», — говорится в обращении.

Инициативы по усилению контроля гражданского общества, введение жестких ограничительных мер свободы слова в условиях кризиса усугубляют ситуацию и разрушают конструктивный диалог власти и общества.

Фонд «Сорос-Кыргызстан»

В организации также отмечают, что в условиях кризиса общество как никогда прежде нуждается в солидарности, взаимной поддержке и выручке.

Фонд «Сорос-Кыргызстан» обращается к депутатам Жогорку Кенеша с просьбой поддержать гражданское сообщество и считает, что эти противоречивые законодательные инициативы должны быть отклонены в пользу сохранения стабильности, справедливости и демократического развития Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157097/
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