Глава Amnesty International призывает наложить вето на закон о НКО

Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар призвала наложить вето на ограничительный закон о НКО. Заявление сделано после принятия закона об «иностранных представителях» парламентом Кыргызстана.
«Крайне важно, чтобы президент Садыр Жапаров наложил вето на закон, который будет иметь далеко идущие последствия для способности гражданского общества внести свой вклад в поддержку реализации прав народа Кыргызстана», — заявила Аньес Калламар.
Как подчеркнула глава Amnesty International, сохранение свободных и благоприятных условий для работы организаций гражданского общества необходимо для обеспечения целого ряда прав.
Я призываю президента Жапарова положительно отреагировать на приглашение НПО Кыргызстана встретиться с ним и поставить в приоритет защиту интересов кыргызского народа, наложив вето на этот закон.генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар
14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».