Задержаны члены наркогруппировки. Перевозили гашиш из Таджикистана в Кыргызстан

Задержаны члены транснациональной наркогруппировки, которая занималась контрабандной перевозкой и сбытом наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, преступная группировка перевозила гашиш из Таджикистана в Кыргызстан.

Установлены личности двух членов наркогруппировки. У подозреваемых изъяты наркотики общим весом 19 килограммов 248 граммов.

Все задержанные водворены в СИЗО-1 Бишкека.

Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.