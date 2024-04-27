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Происшествия

Задержаны члены наркогруппировки. Перевозили гашиш из Таджикистана в Кыргызстан

Задержаны члены транснациональной наркогруппировки, которая занималась контрабандной перевозкой и сбытом наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, преступная группировка перевозила гашиш из Таджикистана в Кыргызстан.

Установлены личности двух членов наркогруппировки. У подозреваемых изъяты наркотики общим весом 19 килограммов 248 граммов.

Все задержанные водворены в СИЗО-1 Бишкека.

Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292802/
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