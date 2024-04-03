Госдеп США обеспокоен принятием в КР закона об «иностранных представителях»

«Мы глубоко обеспокоены принятием Кыргызской Республикой закона о так называемых «иностранных представителях», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Как отмечается, данный закон ставит под угрозу работу неправительственных организаций (НПО), необходимых для построения более демократической и инклюзивной Кыргызской Республики. Это последнее из серии действий правительства Кыргызстана, которые подрывают демократическое управление и гражданское общество.

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«НПО играют решающую роль в объединении работы правительства и общества для улучшения благосостояния всех кыргызстанцев. Закон об «иностранных представителях» возложит на НПО неоправданное бремя и может привести к ограничению или прекращению деятельности организаций, оказывающих жизненно важную помощь кыргызскому народу, включая помощь США, реализуемую местными и международными НПО», — говорится в заявлении.

Как отмечается, ограничение работы этих организаций и неограниченное вмешательство правительства в их деятельность может помешать оказанию помощи со стороны США, направленной на улучшение здравоохранения и образования, укрепление верховенства закона, улучшение предоставления государственных услуг и расширение экономических возможностей для кыргызстанцев.

Эта работа является неотъемлемой частью достижения нашей общей цели — процветающей и успешной Кыргызской Республики. Мэтью Миллер

«В наших общих интересах поддерживать эффективное демократическое правление и гражданское общество и тем самым способствовать укреплению мира и безопасности. Мы продолжим сотрудничество с правительством Кыргызстана в вопросах защиты гражданского общества и основных свобод», — говорится в заявлении.

14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон 2 апреля.