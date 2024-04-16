Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» (Open Society Foundations) закрывает свою организацию в КР после принятия в стране нового закона, который налагает ограничительные, широкие и неопределенные правила на деятельность местных НКО, финансируемых из международных источников. Об этом говорится в официальном заявлении.

Как отмечается, «Открытое общество» основало Фонд «Сорос — Кыргызстан» в 1993 году, когда республика переживала сложный социально-экономический кризис после обретения независимости.

За последующие три десятилетия фонд предоставил более $115 миллионов на финансирование широкого спектра проектов, работающих как с правительством, так и с партнерами из гражданского общества страны. Среди них — поддержка инициатив в сферах образования и здравоохранения, обеспечение доступа к новым цифровым технологиям, а также работа по реформированию систем уголовного правосудия и юридической помощи в КР. К сожалению, новый закон означает, что эти усилия, направленные на благо страны, будут несправедливо названы работой «иностранных представителей».

Фонд «Сорос — Кыргызстан» имеет местные управление и штат сотрудников, но получает финансирование из-за рубежа, что делает его объектом новых законодательных ограничений, которые потребуют от всех неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа, сообщать властям о широко определяемой «политической» деятельности и подвергнут их риску других неопределенных последствий.

Согласно заявлению ОБСЕ от 7 февраля, новый закон рискует «оказать крайне негативное влияние на гражданское общество, правозащитников и СМИ в КР».

«Я считаю, что результаты работы фонда за последние 30 лет говорят сами за себя. Фонд и его преданные делу сотрудники смогли оказать важную поддержку простым людям по всему Кыргызстану, способствуя национальным устремлениям к демократии и открытому обществу. Мы глубоко опечалены тем, что эта работа не может быть продолжена, а новый репрессивный закон приведет к тому, что гражданское общество будет действовать в условиях неопределенности и запугивания», — заявила президент фонда «Открытое общество» Бинайфер Новроджи.

14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон 2 апреля. В своем заявлении, опубликованном в Facebook 2 апреля, он пообещал, что никакого преследования НКО и их представителей после подписания документа не будет.