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Общество

Кыргызстан и Россия обсудили ключевые этапы климатической повестки двух стран

В Москве состоялось первое заседание российско-кыргызской рабочей группы по вопросам климата. Российскую делегацию возглавил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, кыргызстанскую — замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора Мирслав Аманкулов. Об этом сообщает сайт «Большая Азия».

Дмитрий Вольвач, обращаясь к участникам, отметил, что РФ — надежный торгово-экономический и инвестиционный партнер КР. Обе страны на сегодня реализуют ряд совместных проектов в области зеленой энергетики.

«Россия и Кыргызстан эффективно работают не только в двустороннем формате, но и в многостороннем — на площадке Евразийской экономической комиссии, где практические задачи в области борьбы с изменениями климата и другие экономические вопросы решаются на высоком межгосударственном уровне», — сказал он.

Стороны обсудили ключевые этапы развития климатической повестки своих государств, рассмотрели планы мероприятий в области повышения энергоэффективности, подчеркнули важность использования новых технологий, развития систем мониторинга и прогнозирования изменения климата в целях принятия эффективных мер для борьбы с климатическими изменениями.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев предложил коллегам из КР сформулировать запросы по актуальным направлениям сотрудничества в области климата и внедрения российских практик.

Начальник управления международного сотрудничества Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Бермет Омурова подчеркнула заинтересованность в диалоге с российскими экспертами для совершенствования компетенций, распространения передовых технологий, в том числе в области искусственного интеллекта, а также качественной реализации мер по повышению энергоэффективности различных отраслей экономики.

В завершение встречи стороны договорились сформировать список перспективных направлений двустороннего партнерства для более тесного и точечного практического взаимодействия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292791/
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