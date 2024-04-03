12:18
USD 89.35
EUR 95.88
RUB 0.97
Общество

RSF: Принятие закона об иноагентах — новый этап растущего авторитаризма

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призывает отменить драконовский закон об «иностранных агентах», подписанный президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Он позволит властям приостанавливать деятельность НПО и независимых СМИ без обращения в суд, отмечает организация, предупреждая об опасной радикализации, способной задушить свободную прессу в Кыргызстане.

«После арестов журналистов и попыток введения цензуры закон, очерняющий предполагаемых «иностранных агентов», знаменует собой новый этап растущего авторитаризма президента Жапарова в Кыргызстане. Предусмотренные драконовские меры могут привести к подавлению независимых СМИ, которые и так находятся под сильным давлением милиции. Этот закон — лишь предлог для еще большего давления на гражданское общество и подавления плюрализма в СМИ. Мы призываем к его немедленной отмене», ­­— заявила руководитель отделения RSF в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон 2 апреля. В своем заявлении, опубликованном в Facebook 2 апреля, президент пообещал, что никакого преследования НКО и их представителей после подписания закона не будет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290592/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Госдеп США обеспокоен принятием в КР закона об «иностранных представителях»
CPJ призывает отменить подписанный президентом Кыргызстана закон об иноагентах
Представительство ЕС в КР: Принятие закона о НКО является тревожным событием
Подписан закон о внесении изменений в закон Кыргызской Республики о НКО
Закон об иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не будет
Тарифы, мораторий, НКО. Какие решения властей становятся непопулярными и почему
Глава Amnesty International призывает наложить вето на закон о НКО
Закон об иноагентах. Более 90 НКО Кыргызстана просят президента наложить вето
Закон об иноагентах. Общественные деятели РФ просят президента КР наложить вето
Закон об иноагентах. Президента призывают не становиться на путь авторитаризма
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Апрель-2024. Что важного произойдет и&nbsp;как изменится жизнь кыргызстанцев Апрель-2024. Что важного произойдет и как изменится жизнь кыргызстанцев
Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;отдать своего ребенка в&nbsp;пять лет в&nbsp;школу? Опрос Готовы ли вы отдать своего ребенка в пять лет в школу? Опрос
Бизнес
Почему бизнес выбирает&nbsp;О! Почему бизнес выбирает О!
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
3 апреля, среда
12:00
Почему бизнес выбирает О! Почему бизнес выбирает О!
11:54
RSF: Принятие закона об иноагентах — новый этап растущего авторитаризма
11:32
За сутки в Кыргызстане произошло пять пожаров
11:21
Госдеп США обеспокоен принятием в КР закона об «иностранных представителях»
11:21
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 апреля