Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призывает отменить драконовский закон об «иностранных агентах», подписанный президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Он позволит властям приостанавливать деятельность НПО и независимых СМИ без обращения в суд, отмечает организация, предупреждая об опасной радикализации, способной задушить свободную прессу в Кыргызстане.

«После арестов журналистов и попыток введения цензуры закон, очерняющий предполагаемых «иностранных агентов», знаменует собой новый этап растущего авторитаризма президента Жапарова в Кыргызстане. Предусмотренные драконовские меры могут привести к подавлению независимых СМИ, которые и так находятся под сильным давлением милиции. Этот закон — лишь предлог для еще большего давления на гражданское общество и подавления плюрализма в СМИ. Мы призываем к его немедленной отмене», ­­— заявила руководитель отделения RSF в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон 2 апреля. В своем заявлении, опубликованном в Facebook 2 апреля, президент пообещал, что никакого преследования НКО и их представителей после подписания закона не будет.