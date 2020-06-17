Депутат просит правительство взять на себя выплату процентов по кредитам бизнеса

В Жогорку Кенеше обсуждают кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра.

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Депутат Улукбек Ормонов попросил кабмин взять на себя проценты по выплате кредитов бизнеса.

«Мы ввели ЧС и ЧП, это же форс-мажор. Не раз поднимался вопрос об отмене выплаты кредитных процентов. Если банки не могут этого сделать, то правительство должно взять это на себя. На три месяца вы просто отсрочили выплату процентов по кредитам, но бизнесмены в любом случае должны платить их, даже с учетом того, что три месяца они не работали. Я считаю, это неправильно. Миллионам предпринимателей это поможет», — сказал Улукбек Ормонов.

Кубатбек Боронов ответил, что в настоящий момент проблемы бизнеса остро стоят в правительстве. Определенные послабления для бизнеса предусмотрены в третьей антикризисной программе.

«Сейчас мы пытаемся решить финансовые вопросы. На самом деле проблема бизнеса сейчас остро стоит. Давайте вместе работать над этой темой», — сказал Кубатбек Боронов.